Cocktail 2 Worldwide Collection: भारत से ज्यादा विदेशों में गरजी ‘कॉकटेल 2’, 5 दिन में कमाई का बनाया बड़ा रिकॉर्ड

Cocktail 2 Worldwide Collection: क्रिटिक्स से मिले-जुले रिव्यू मिलने के बावजूद, कॉकटेल 2 बॉक्स ऑफिस पर बड़ी भीड़ खींचने वाली साबित हो रही है। शाहिद कपूर, कृति सेनन और रश्मिका मंदाना स्टारिंग इस रोमांटिक कॉमेडी-ड्रामा ने 19 जून को थिएटर में रिलीज़ होने के बाद से अच्छी रफ़्तार बनाए रखी है और अब यह दुनिया भर में एक बड़ा माइलस्टोन हासिल करने की कगार पर है।

सिर्फ़ पाँच दिनों में, यह फ़िल्म इस साल अपने जॉनर की सबसे मज़बूत परफ़ॉर्मर्स में से एक बन गई है, जिसे घरेलू और इंटरनेशनल दोनों मार्केट से शानदार नंबर मिल रहे हैं।

₹100 करोड़ क्लब से बस एक कदम दूर

कॉकटेल 2 ने पहले दिन ₹20.20 करोड़ की शानदार कमाई के साथ ग्लोबल बॉक्स ऑफिस पर अपनी शुरुआत की। वीकेंड में फिल्म ने काफी ग्रोथ देखी, शनिवार को ₹30.75 करोड़ कमाए और दो दिन में दुनिया भर में इसकी कुल कमाई ₹50.95 करोड़ हो गई।

रविवार को भी ₹25.30 करोड़ के साथ यह रफ़्तार जारी रही, इसके बाद सोमवार को ₹9.53 करोड़ कमाए। मंगलवार को, फिल्म ने दुनिया भर में ₹9.82 करोड़ और जोड़े, जिससे बॉक्स ऑफिस पर इसकी स्थिति और मज़बूत हुई।

इंडस्ट्री के अनुमानों के मुताबिक, फिल्म की दुनिया भर में कमाई अब लगभग ₹95.60 करोड़ हो गई है, जिससे यह मशहूर ₹100 करोड़ क्लब में शामिल होने से ₹5 करोड़ से भी कम दूर है।

विदेशी बाज़ार फिल्म की सफलता को आगे बढ़ा रहे हैं

हालांकि फिल्म ने भारत में ठीक-ठाक प्रदर्शन किया है, लेकिन इसे सबसे ज़्यादा सपोर्ट इंटरनेशनल दर्शकों से मिला है। सिर्फ़ पाँच दिनों में, कॉकटेल 2 ने विदेशों में लगभग ₹22.25 करोड़ कमाए हैं, जो खास इंटरनेशनल इलाकों में ज़बरदस्त डिमांड को दिखाता है। यह फ़िल्म खास तौर पर मिडिल ईस्ट, नॉर्थ अमेरिका और यूनाइटेड किंगडम जैसे इलाकों में अच्छा परफॉर्म कर रही है, जहाँ दर्शकों ने इसके रोमांस, कॉमेडी और ड्रामा के मिक्स को पॉज़िटिव रिस्पॉन्स दिया है। विदेशों में इस परफ़ॉर्मेंस ने फ़िल्म को ₹100 करोड़ के ग्लोबल माइलस्टोन के करीब पहुँचाने में अहम रोल निभाया है।

डोमेस्टिक बॉक्स ऑफ़िस स्थिर रहा

इंडियन बॉक्स ऑफ़िस पर, कॉकटेल 2 ने वीकडे में गिरावट के बावजूद स्थिर रन बनाए रखा है। फ़िल्म का नेट डोमेस्टिक कलेक्शन लगभग ₹60.90 करोड़ तक पहुँच गया है।

अकेले मंगलवार ने फ़िल्म की इंडियन कमाई में लगभग ₹6.65 करोड़ का कंट्रीब्यूशन दिया, जो दिखाता है कि ओपनिंग वीकेंड के बाद भी दर्शकों की दिलचस्पी बनी हुई है।

मज़बूत इंटरनेशनल सपोर्ट और स्थिर डोमेस्टिक कलेक्शन के साथ, कॉकटेल 2 के अब अगले कुछ दिनों में वर्ल्डवाइड ₹100 करोड़ का आंकड़ा पार करने की उम्मीद है। आने वाला वीकेंड इसकी परफॉर्मेंस को और बेहतर कर सकता है और फिल्म को इस सीज़न की बॉक्स ऑफिस पर सफल फिल्मों में से एक बनने में मदद कर सकता है।