Cocktail 2 Worldwide Box Office Collection Day 3: संडे को चला ‘कॉकटेल 2’ का जादू, बॉक्स ऑफिस पर बरसे करोड़ों

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Mohit Saini
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Cocktail 2 Worldwide Box Office Collection Day 3: संडे को चला 'कॉकटेल 2' का जादू, बॉक्स ऑफिस पर बरसे करोड़ों
Cocktail 2 Worldwide Box Office Collection Day 3: संडे को चला 'कॉकटेल 2' का जादू, बॉक्स ऑफिस पर बरसे करोड़ों

Cocktail 2 Worldwide Box Office Collection Day 3: शाहिद कपूर, कृति सनोन और रश्मिका मंदाना की बहुप्रतीक्षित रोमांटिक कॉमेडी कॉकटेल 2 ने थिएटर में अपनी यात्रा की शुरुआत ज़ोरदार तरीके से की है। 19 जून को रिलीज़ हुई इस फिल्म ने अपने पहले वीकेंड में शानदार ग्रोथ देखी और घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय दोनों बॉक्स ऑफिस पर अच्छे नंबर दिए।

रविवार को कॉकटेल 2 ने अच्छी ग्रोथ दिखाई

पहले दिन ₹13.50 करोड़ की शानदार ओपनिंग के बाद, कॉकटेल 2 ने वीकेंड में भी दर्शकों को अपनी ओर खींचना जारी रखा। फिल्म ने शनिवार को अच्छी उछाल दर्ज की, और ₹16.25 करोड़ कमाए। रविवार को, इस रोमांटिक एंटरटेनर ने कलेक्शन में एक और उछाल देखा और अनुमानित ₹17.75 करोड़ कमाए, जो अब तक का इसका सबसे बड़ा सिंगल-डे टोटल है।

इसके साथ ही, भारत में फिल्म का तीन दिन का नेट कलेक्शन ₹47.50 करोड़ हो गया है, जो दर्शकों की गहरी दिलचस्पी और पॉजिटिव वर्ड-ऑफ-माउथ को दिखाता है।

वर्ल्डवाइड कलेक्शन ₹80 करोड़ के करीब

विदेशी मार्केट में भी फिल्म का परफॉर्मेंस उतना ही अच्छा रहा है। शुरुआती अनुमानों के मुताबिक, कॉकटेल 2 ने भारत में लगभग ₹57 करोड़ की ग्रॉस कमाई की है, जबकि विदेशी इलाकों ने लगभग ₹19.25 करोड़ का योगदान दिया है।

इस वजह से, रिलीज के सिर्फ तीन दिनों के अंदर फिल्म का वर्ल्डवाइड ग्रॉस कलेक्शन शानदार ₹76.25 करोड़ तक पहुंच गया है, जिससे यह इस साल किसी रोमांटिक कॉमेडी के लिए सबसे मजबूत ओपनिंग वीकेंड में से एक बन गया है।

बॉक्स ऑफिस ब्रेकडाउन (तीसरा दिन)
पहले दिन का कलेक्शन: ₹13.50 करोड़
दूसरे दिन का कलेक्शन: ₹16.25 करोड़
तीसरे दिन का कलेक्शन: ₹17.75 करोड़
इंडिया नेट कलेक्शन: ₹47.50 करोड़
इंडिया ग्रॉस कलेक्शन: ₹57 करोड़
ओवरसीज कलेक्शन: ₹19.25 करोड़
वर्ल्डवाइड कलेक्शन: ₹76.25 करोड़
फिल्म के लिए सोमवार का टेस्ट ज़रूरी

हालांकि कॉकटेल 2 ने अपना ओपनिंग वीकेंड टेस्ट आराम से पास कर लिया है, लेकिन असली चुनौती वीकडेज़ में शुरू होती है। इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स फिल्म के सोमवार के कलेक्शन पर करीब से नज़र रखेंगे ताकि यह तय हो सके कि यह रफ़्तार बनाए रख सकती है और लंबे समय तक बॉक्स-ऑफिस पर सफल हो सकती है या नहीं।

कॉकटेल 2 किस बारे में है?

होमी अदजानिया के डायरेक्शन में बनी कॉकटेल 2, 2012 की हिट फिल्म कॉकटेल का स्पिरिचुअल सक्सेसर है। सिसिली के खूबसूरत बैकग्राउंड पर बनी यह कहानी कुणाल (शाहिद कपूर) और दीया (रश्मिका मंदाना) के इर्द-गिर्द घूमती है, जिनके रिश्ते में अचानक उतार-चढ़ाव आते हैं।

जब दीया कुणाल की लॉयल्टी को टेस्ट करने के लिए अपनी पुरानी दोस्त एली (कृति सनोन) से मदद मांगती है, तो सिचुएशन और भी मुश्किल हो जाती है, जिससे कई इमोशनल और मज़ेदार ट्विस्ट आते हैं।

मैडॉक फिल्म्स और लव फिल्म्स के बैनर तले बनी इस रोमांटिक कॉमेडी-ड्रामा को दिनेश विजान, लव रंजन और अंकुर गर्ग ने सपोर्ट किया है, और इसका स्क्रीनप्ले लव रंजन और तरुण जैन ने लिखा है।

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