Cocktail 2 Box Office Collection Day 11: Cocktail 2 की रफ्तार पड़ी धीमी, बॉक्स ऑफिस पर लगा बड़ा झटका

Cocktail 2 Box Office Collection Day 11: शाहिद कपूर की रोमांटिक एंटरटेनर कॉकटेल 2 ने अपने ओपनिंग वीक में अच्छा परफॉर्म किया, लेकिन दूसरे सोमवार को फिल्म की कमाई में काफी गिरावट देखी गई। हालांकि फिल्म को अपनी स्टोरीलाइन और परफॉर्मेंस के लिए तारीफें मिल रही हैं, लेकिन वीकडे कलेक्शन उम्मीद के मुताबिक कम होने लगे हैं।

गिरावट के बावजूद, फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर पहले ही बड़े माइलस्टोन पार कर लिए हैं और थिएटर में अच्छी कमाई के लिए ट्रैक पर है।

कॉकटेल 2 दिन 11 बॉक्स ऑफिस कलेक्शन

सैकनिल्क के शुरुआती अनुमानों के मुताबिक, कॉकटेल 2 ने इंडियन बॉक्स ऑफिस पर दिन 11 पर ₹1.75 करोड़ का कलेक्शन किया। फिल्म ने कुल 15% हिंदी ऑक्यूपेंसी दर्ज की, जिसमें देश भर में लगभग 3,873 शो चले।

इसके पहले हफ्ते के शानदार परफॉर्मेंस की तुलना में, लेटेस्ट आंकड़े काफी गिरावट दिखाते हैं। हालांकि, ट्रेड एनालिस्ट का मानना ​​है कि एक मजबूत ओपनिंग वीकेंड के बाद वीकडे में गिरावट नेचुरल है।

वर्ल्डवाइड बॉक्स ऑफिस परफॉर्मेंस

इंडिया में, कॉकटेल 2 ने अब तक लगभग ₹84.90 करोड़ (नेट) कमाए हैं, जबकि इसका इंडिया ग्रॉस कलेक्शन ₹101.32 करोड़ है।

फिल्म ने ओवरसीज में भी अच्छा परफॉर्म किया है, जिससे सिर्फ 11 दिनों में इसका वर्ल्डवाइड ग्रॉस कलेक्शन ₹129.42 करोड़ हो गया है।

बॉक्स ऑफिस समरी

दिन 11 कलेक्शन: ₹1.75 करोड़

इंडिया नेट कलेक्शन: ₹84.90 करोड़

इंडिया ग्रॉस कलेक्शन: ₹101.32 करोड़

वर्ल्डवाइड कलेक्शन: ₹129.42 करोड़

ट्रेड एक्सपर्ट्स को उम्मीद है कि अगर फिल्म फैमिली ऑडियंस को अट्रैक्ट करती रही तो आने वाले वीकेंड में इसके कलेक्शन में और उछाल आएगा।

वेलकम टू द जंगल से कॉम्पिटिशन

अक्षय कुमार की वेलकम टू द जंगल की रिलीज ने टिकट विंडो पर कॉम्पिटिशन बढ़ा दिया है। कॉमेडी एंटरटेनर के आने से कॉकटेल 2 के डेली कलेक्शन पर असर पड़ा है, जिससे दूसरे हफ़्ते के बिज़नेस में गिरावट आई है। फिर भी, कॉकटेल 2 बॉक्स ऑफ़िस पर अच्छी पकड़ बनाए हुए है।

स्टार कास्ट को दर्शकों की तारीफ़ मिली

एक रोमांटिक एंटरटेनर के तौर पर डायरेक्ट की गई कॉकटेल 2 में शाहिद कपूर, कृति सनोन और रश्मिका मंदाना लीड रोल में हैं। उनकी एक्टिंग को दर्शकों और सोशल मीडिया यूज़र्स से काफ़ी तारीफ़ मिली है।

यह फ़िल्म 2012 की हिट कॉकटेल का सीक्वल है। ओरिजिनल की सफलता और पॉपुलैरिटी के बाद, मेकर्स ने एक नई कहानी और नई कास्ट के साथ फ्रैंचाइज़ को फिर से बनाने का फ़ैसला किया, जिसने एक बार फिर दर्शकों को अपनी ओर खींचा है।