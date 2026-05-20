Cockroach Janata Party: कॉकरोच जनता पार्टी के इंस्टाग्राम पर 5 दिन में हुए 60 लाख फॉलोअर्स

सीजेआई के बयान के विरोध में बनीं हैं कॉकरोच जनता पार्टी
Cockroach Janata Party, (आज समाज), नई दिल्ली: कॉकरोच जनता पार्टी के सोशल मीडिया पर 5 दिन में लाखों फॉलोअर हो गए हैं। बुधवार शाम 7 बजे तक यह आंकड़ा इंस्टाग्राम पर 60 लाख से ज्यादा और एक्स पर करीब 1 लाख 26 हजार तक पहुंच गया। इंस्टाग्राम पर भाजपा के 87 लाख और कांग्रेस के 1.32 करोड़ फालोअर हैं। पार्टी का निर्माण सीजेआई सूर्यकांत के कॉकरोच वाले बयान के विरोध में हुआ है। पार्टी महाराष्ट्र के अभिजीत दीपके ने बनाई है।
इसका नारा है, सेक्युलर, सोशलिस्ट, डेमोक्रेटिक, लेजी। पार्टी के महज एक दिन में ही 40 लाख से ज्यादा फॉलोअर बढ़ चुके हैं। अभिजीत ने पार्टी का लोगो भी जारी किया है। दरअसल, 15 मई को कुछ मीडिया रिपोर्ट्स में दावा किया गया था कि सीजेआई सूर्यकांत ने एक मामले की सुनवाई के दौरान कुछ बेरोजगार युवाओं की तुलना कॉकरोच से की थी। सीजेआई ने एक दिन बाद ही कहा कि उन्होंने ऐसा नहीं कहा।
पार्टी की सदस्यता के लिए 4 योग्याताएं
- पहली- बेरोजगारी।
- दूसरी- आलसी होना यानी डले रहो, पड़े रहो।
- तीसरी- आॅनलाइन रहने की लत।
- चौथी- प्रोफेशनली भड़ास निकालने की क्षमता।
मैनिफेस्टो जारी, 5 वादे
- अगर सीजेपी यानी कॉकरोच जनता पार्टी सरकार में आती है तो रिटायरमेंट के बाद किसी भी सीजेपी को राज्यसभा जाने का रिवॉर्ड नहीं मिलेगा।
- अगर कोई वैध वोट डिलीट किया जाएगा, तो मुख्य चुनाव आयुक्त को यूएपीए में गिरफ्तार किया जाएगा क्योंकि किसी के वोटिंग का अधिकार छीनना आतंकवाद से कम नहीं।
- महिलाओं के लिए 50% का आरक्षण होगा, न कि 33%. इसके लिए सांसदों की संख्या भी नहीं बढ़ाई जाएगी। कैबिनेट में भी महिलाओं के लिए 50% आरक्षण होगा।
- अंबानी और अडानी के सभी मीडिया संस्थानों के लाइसेंस रद्द किए जाएंगे, ताकि वास्तव में स्वतंत्र मीडिया को जगह मिल सके। गोदी मीडिया एंकरों के बैंक अकाउंट्स की जांच कराई जाएगी।
- अगर कोई विधायक या सांसद दलबदल कर दूसरी पार्टी में जाता है तो उसके चुनाव लड़ने पर पाबंदी लगाई जाएगी। उसे अगले 20 साल तक किसी भी पब्लिक आॅफिस में पद नहीं दिया जाएगा।