Cockroach Janata Party: कॉकरोच जनता पार्टी के इंस्टाग्राम पर 5 दिन में हुए 60 लाख फॉलोअर्स

सीजेआई के बयान के विरोध में बनीं हैं कॉकरोच जनता पार्टी

Cockroach Janata Party, (आज समाज), नई दिल्ली: कॉकरोच जनता पार्टी के सोशल मीडिया पर 5 दिन में लाखों फॉलोअर हो गए हैं। बुधवार शाम 7 बजे तक यह आंकड़ा इंस्टाग्राम पर 60 लाख से ज्यादा और एक्स पर करीब 1 लाख 26 हजार तक पहुंच गया। इंस्टाग्राम पर भाजपा के 87 लाख और कांग्रेस के 1.32 करोड़ फालोअर हैं। पार्टी का निर्माण सीजेआई सूर्यकांत के कॉकरोच वाले बयान के विरोध में हुआ है। पार्टी महाराष्ट्र के अभिजीत दीपके ने बनाई है।

इसका नारा है, सेक्युलर, सोशलिस्ट, डेमोक्रेटिक, लेजी। पार्टी के महज एक दिन में ही 40 लाख से ज्यादा फॉलोअर बढ़ चुके हैं। अभिजीत ने पार्टी का लोगो भी जारी किया है। दरअसल, 15 मई को कुछ मीडिया रिपोर्ट्स में दावा किया गया था कि सीजेआई सूर्यकांत ने एक मामले की सुनवाई के दौरान कुछ बेरोजगार युवाओं की तुलना कॉकरोच से की थी। सीजेआई ने एक दिन बाद ही कहा कि उन्होंने ऐसा नहीं कहा।

पार्टी की सदस्यता के लिए 4 योग्याताएं

पहली- बेरोजगारी।

दूसरी- आलसी होना यानी डले रहो, पड़े रहो।

तीसरी- आॅनलाइन रहने की लत।

चौथी- प्रोफेशनली भड़ास निकालने की क्षमता।

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