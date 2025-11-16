CNG Price Increased : सीएनजी की कीमतों में हुई बढ़ोतरी , देखे प्रमुख शहरों की नई दरे

CNG Price Increased (आज समाज) : पिछले कई दिनों से पेट्रोल और डीज़ल की मतें स्थिर हैं, लेकिन सीएनजी की कीमतों में बढ़ोतरी हुई है। ये कीमतें रविवार, 16 नवंबर सुबह 6 बजे से लागू हो गई हैं। इंद्रप्रस्थ गैस लिमिटेड (IGL) ने कुछ शहरों में सीएनजी की कीमतों में बढ़ोतरी की है। अलग-अलग शहरों में सीएनजी की कीमतों में 1 रुपये प्रति किलो की बढ़ोतरी हुई है। इसका मतलब है कि अगर आपकी कार भी सीएनजी से चलती है, तो आज से यात्रा थोड़ी महंगी साबित हो सकती है। ऑटो चालकों पर इसका व्यापक असर पड़ेगा।

प्रमुख शहरों सीएनजी की कीमत

इंद्रप्रस्थ गैस लिमिटेड (IGL) ने शनिवार देर रात सीएनजी की कीमतों में बढ़ोतरी की घोषणा की। कंपनी ने एक एक्स-पोस्ट में यह जानकारी दी।

आईजीएल के अनुसार, नोएडा और ग्रेटर नोएडा (GA) में सीएनजी की कीमतें 84.70 रुपये प्रति किलो से बढ़कर 85.70 रुपये प्रति किलो हो गई हैं। कानपुर (GA) में सीएनजी की कीमतें 87.92 रुपये प्रति किलोग्राम से बढ़कर 88.92 रुपये प्रति किलोग्राम हो गई हैं। हापुड़ को छोड़कर, गाजियाबाद (GA) में सीएनजी अब 84.70 रुपये प्रति किलोग्राम के बजाय 85.70 रुपये प्रति किलोग्राम पर उपलब्ध होगी।

CNG की कीमत कैसे होती है निर्धारित

IGL ने कहा कि इन मूल्य संशोधनों का उद्देश्य इनपुट लागत में उतार-चढ़ाव के बीच परिचालन स्थिरता बनाए रखना है। IGL समय-समय पर प्राकृतिक गैस खरीद लागत और सरकारी नीतियों में बदलाव के अनुसार CNG की कीमतों की समीक्षा करता है।

वर्तमान में, नोएडा, ग्रेटर नोएडा, गाजियाबाद और कानपुर के अलावा अन्य क्षेत्रों में CNG की कीमतें अपरिवर्तित बनी हुई हैं। गौरतलब है कि IGL दिल्ली-एनसीआर और आसपास के क्षेत्रों में 70 लाख से ज़्यादा वाहनों को CNG की आपूर्ति करता है।

