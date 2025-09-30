CMF Headphone Pro Launch: एक बार चार्ज करो और 100 घंटे तक धुनों में खो जाओ, कीमत जानकर रह जाएंगे दंग 

CMF Headphone Pro Launch, आज समाज, नई दिल्ली : CMF हेडफ़ोन प्रो आधिकारिक तौर पर लॉन्च हो गया है और ऑडियो बाज़ार में इसकी धूम मची हुई है। प्रीमियम ओवर-द-ईयर वायरलेस हेडफ़ोन के रूप में डिज़ाइन किया गया यह डिवाइस एक बार चार्ज करने पर 100 घंटे का प्लेबैक और 50 घंटे तक का टॉकटाइम देने का वादा करता है।

मुख्य विशेषताएँ

CMF हेडफ़ोन प्रो 40mm डायनेमिक ड्राइवर्स से लैस है, जो हाई-रेज़ोल्यूशन ऑडियो प्लेबैक और LDAC कोडेक सपोर्ट के साथ शक्तिशाली साउंड प्रदान करता है। हेडफ़ोन में 40dB एक्टिव नॉइज़ कैंसलेशन (ANC) भी है, जो तीन अलग-अलग नॉइज़ कंट्रोल लेवल के साथ परिवेशी शोर को रोकने के लिए डिज़ाइन किया गया है।

अतिरिक्त आराम और वैयक्तिकरण के लिए, हेडफ़ोन हल्के हरे और नारंगी रंग में उपलब्ध स्वैपेबल ईयर कुशन के साथ आते हैं। नियंत्रण सहज हैं, जिनमें वॉल्यूम के लिए रोलर डायल, ANC टॉगल, प्ले/पॉज़ के लिए समर्पित बटन और एक एनर्जी स्लाइडर है जो उपयोगकर्ताओं को बास और ट्रेबल लेवल को समायोजित करने देता है। सभी फ़ंक्शन को नथिंग X ऐप के माध्यम से और भी कस्टमाइज़ किया जा सकता है।

बैटरी और चार्जिंग

इसकी सबसे बड़ी खासियतों में से एक है एक बार चार्ज करने पर 100 घंटे का ऑडियो प्लेबैक। ANC चालू होने पर, प्लेबैक समय लगभग 50% कम हो जाता है। ये हेडफ़ोन USB टाइप-C के ज़रिए फ़ास्ट चार्जिंग को भी सपोर्ट करते हैं, जिससे सिर्फ़ 5 मिनट की चार्जिंग में 5 घंटे तक का प्लेबैक मिलता है।

कीमत और उपलब्धता

CMF हेडफ़ोन प्रो को अमेरिका में $99 (लगभग ₹8,000) में लॉन्च किया गया है। कंपनी ने अभी तक भारत में इसकी कीमत का खुलासा नहीं किया है। ये हेडफ़ोन डार्क ग्रे, लाइट ग्रीन और लाइट ग्रे रंगों में उपलब्ध हैं।

अपनी लंबी बैटरी लाइफ, बेहतरीन ऑडियो आउटपुट और कस्टमाइज़ेबल कंट्रोल्स के साथ, CMF हेडफ़ोन प्रो का लक्ष्य मिड-रेंज वायरलेस हेडफ़ोन सेगमेंट में कड़ी टक्कर देना है।