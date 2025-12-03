CM Siddaramaiah: पार्टी हाईकमान से बुलावा मिलने पर ही दिल्ली जाऊंगा

Karnataka Politics Crisis, (आज समाज), बेंगलुरु: कर्नाटक में सत्ता को लेकर चल रही खींचतान के बीच राज्य के उप-मुख्यमंत्री डीके शिवकुमार (DK Shivakumar) के कांग्रेस आलाकमान (Congress high comman) से मिलने के साथ, मुख्यमंत्री सिद्धारमैया (Siddaramaiah) ने दोहराया है कि अभी उन्हें पार्टी हाईकमान ने दिल्ली नहीं बुलाया है और बुलावा आएगा तभी वह दिल्ली जाएंगे। उन्होंने कहा, अगर हाईकमान बुलाता है तो वह दिल्ली जाने के लिए तैयार हैं।

ये भी पढ़ें: Karnataka Political Crisis: शिवकुमार ने सीएम सिद्धारमैया से नाश्ते पर की मुलाकात

मैं तभी जाऊंगा जब मुझे कॉल आएगा : सिद्धारमैया

शिवकुमार के दिल्ली जाने के सवाल पर सिद्धारमैया ने कहा, उन्हें जाने दो। उन्होंने कहा, मैं तभी जाऊंगा जब मुझे कॉल आएगा। मुझे अभी तक कोई कॉल नहीं आया है। इस बीच, राज्य के मंत्री सतीश जारकीहोली (Satish Jarkiholi) ने सत्ता की लड़ाई पर और अटकलों को हवा देते हुए मंगलुरु में पत्रकारों से कहा कि इस मामले में 30 माह या तीन साल लग सकते हैं।

प्राइवेट फंक्शन के लिए दिल्ली जा रहा : शिवकुमार

डीके शिवकुमार ने कहा है कि वह एक प्राइवेट फंक्शन के लिए दिल्ली जा रहे हैं और 14 दिसंबर को दिल्ली में वोट चोरी पर होने वाले प्रोटेस्ट में वह हिस्सा लेंगे। शिवकुमार ने कहा, मैं हर जिले से 300 लोगों को लेकर गया हूं। मैंने कैबिनेट को पहले ही बता दिया है, सभी मंत्रियों को जिÞम्मेदारी लेनी चाहिए।

जानिए क्या बोले गृह मंत्री जी परमेश्वर

कर्नाटक के गृह मंत्री जी परमेश्वर (G Parameshwara) ने बुधवार को कहा कि राज्य में नेताओं के बीच बने राजनीतिक मतभेदों पर कोई टिप्पणी हीं करना चाहते। उन्होंने कहा, जो भी छोटे मुद्दे थे उनका हल निकाल लिया गया है। जी परमेश्वर ने कहा, मैं बगैर मतलब की बयानबाजी नहीं करना चाहता। जो भी मतभेद था उसे सुलझा लिया गया है। अब सब ठीक हो गण है।

ये भी पढ़ें: Karnataka Crisis: सिद्धारमैया ने डीके शिवकुमार के घर की ब्रेकफास्ट मीटिंग