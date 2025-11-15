कुरुक्षेत्र में उदासीन श्री ब्रह्म अखाड़ा साहिब मांडी में बाबा श्री चंद महाराज के 531वें प्रकाश उत्सव पर आयोजित कार्यक्रम में शिरकत करने पहुंचे थे सीएम

CM Nayab Saini, (आज समाज), कुरुक्षेत्र : मुख्यमंत्री नायब सैनी ने उदासीन श्री ब्रह्म अखाड़ा साहिब मांडी में बाबा श्री चंद महाराज के 531वें प्रकाश उत्सव पर आयोजित कार्यक्रम में शिरकत की। सीएम ने श्री गुरु तेग बहादुर जी के 350वें शहीदी दिवस पर 25 नवंबर को ज्योतिसर में आयोजित होने वाले राष्ट्र स्तरीय कार्यक्रम का न्यौता दिया। सीएम ने कहा कि प्रदेश में अब करप्शन, क्राइम और कास्ट बेस्ड राजनीति के लिए कोई जगह नहीं है।

हमारा संकल्प प्रदेश को नशा मुक्त बनाना

मुख्यमंत्री नायब सैनी ने उदासीन श्री ब्रह्म अखाड़ा साहिब मांडी में बाबा श्रीचन्द महाराज के 531वें प्रकाश उत्सव पर आयोजित कार्यक्रम में शिरकत करते हुए श्री गुरु तेग बहादुर जी के 350वें शहीदी दिवस पर 25 नवंबर को ज्योतिसर में आयोजित होने वाले राष्ट्र स्तरीय कार्यक्रम का न्यौता दिया व कहा कि बाबा श्री चंद महाराज ने श्री गुरु नानक देव जी के सिद्धांतों व जीवन मूल्यों को अपनाकर मानव कल्याण की परम्परा को आगे बढ़ाया जाए प्रदेश में अब करप्शन, क्राइम और कास्ट बेस्ड राजनीति के लिए कोई जगह नहीं है। उन्होंने कहा कि हमारा संकल्प प्रदेश को नशा मुक्त बनाना है।

संत-महात्माओं से जब भी हमने मदद मांगी, हमें भरपूर सहयोग मिला

नशा मुक्ति के इस अभियान में हमारे संत-महात्माओं से जब भी हमने मदद मांगी, हमें भरपूर सहयोग मिला है। मुख्यमंत्री नायब सैनी ने कहा कि गुरु साहिबान की ‘कर्मभूमि’ के साथ संबंध होने के कारण हमारा भी कर्तव्य बनता है कि हम महान गुरुओं के सद्भाव, सहनशीलता, भाईचारे और आपसी प्रेम के संदेश को अपने जीवन में उतारें। महापुरुषों के जीवन से प्रेरणा और सीख प्राप्त करने के लिए हम प्रदेश में उनकी जयंतियां राज्य स्तर पर मनाते हैं। उन्होंने कहा कि समय की जरूरत है कि हमारी नई पीढ़ी आधुनिक चुनौतियों का सफलतापूर्वक सामना कर सके और वह अपनी उच्च प्राचीन संस्कृति को भी न भूले।

