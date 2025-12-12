CM Saini On Congress Rally, (आज समाज), चण्डीगढ़ : कांग्रेस की 14 दिसंबर की रामलीला मैदान में होने वाली रैली और फर्जी वोट वोट चोरी के मुद्दे पर सीएम नायब सैनी बोले कांग्रेस के पास चार पीढ़ियों का समय था और जिसमें उन्होंने देश में काम किया है। कांग्रेस चार पीढ़ियों की उपलब्धियां बताने की बजाय वोट चोरी के मामले में दुष्प्रचार प्रचार करके देश को गुमराह कर रही है। देश की संवैधानिक संस्थाओं कमजोर करने वाली बात कांग्रेस पार्टी के नेता और राहुल गांधी कर रहे हैं।

जिस तरह के मुद्दे लेकर आ रही है देश के लोग उसे समझ रहे

कांग्रेस पार्टी जिस तरह के मुद्दे लेकर आ रही है देश के लोग उसे समझ रहे हैं। कांग्रेस वोट चोरी को लेकर रैली निकाल रही है यह भ्रामक प्रचार कर रही है। मोदी जी ने गरीब व्यक्ति को आयुष्मान कार्ड दिया अगर यह मुद्दा है तो कांग्रेस पार्टी इस पर बात करें इसकी कमी बताएं। राहुल गांधी ने सदन में गृहमंत्री अमित शाह को चैलेंज किया लेकिन फिर लोकसभा छोड़कर राहुल गांधी भाग गए।

मुख्यमंत्री बोले मुझे इस विषय की जानकारी नहीं

राहुल गांधी में सुनने का मादा नहीं है और झूठ फैला कर भाग जाते हैं लेकिन सुनते नहीं है और सुनने का मादा होना चाहिए भागना नहीं चाहिए। वोट चोरी पर भूपेंद्र सिंह हुड्डा के विशेष सत्र बुलाने की मांग कर रहे थे अब सेशन हरियाणा विधानसभा का आ गया इसमें कर लेंगे चर्चा। जेजेपी नेता दिग्विजय चौटाला की सिक्योरिटी हटाए जाने के सवाल पर हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी बोले मुझे इस विषय की जानकारी नहीं है। पुलिस को अधिकार है किसको सिक्योरिटी देनी है और किसको नहीं देनी है।

पुलिस हर व्यक्ति की सुरक्षा का काम मजबूती से कर रही

सीएम ने कहा पुलिस हर व्यक्ति की सुरक्षा का काम मजबूती से कर रही है। हर व्यक्ति की सुरक्षा की जिम्मेदारी पुलिस की है। मुझे इसकी जानकारी नहीं है किसको कितनी सिक्योरिटी की जरूरत है उसको देखना पुलिस का काम है पुलिस को देखना है। डॉक्टर की हड़ताल खत्म होने पर मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा डॉक्टर को इंसेंटिव दे रहे हैं और डॉक्टर काफी मेहनत करते हैं। डॉक्टर ने सर्जरी को जीरो किया है और एक अभियान के तहत सर्जरी की जो पेंडिंग केस थे उनको डॉक्टर ने खत्म कर दिया है।

ऐसी कोई चीटिंग हुई नहीं

हरियाणा में बाहरी युवाओं को रोजगार देने के विपक्ष के आरोप पर कहा कि मुख्यमंत्री ने कहा कि इंग्लिश पीजीटी इंग्लिश असिस्टेंट प्रोफेसर की एचपीएससी की भर्ती का जो मामला है उसमें अगर कोई चीटिंग की शिकायत अभ्यर्थियों की है तो वह हमारे पास आ सकते हैं लेकिन ऐसी कोई चीटिंग हुई नहीं है। सीएम ने कहा चीटिंग अगर हुई है तो कार्रवाई करेंगे लेकिन इस मामले में चीटिंग नहीं हुई है। सीएम ने कहा बिना पर्ची और बिना खर्ची के हरियाणा सरकार का स्टैंड है और हम इसको लगातार आगे बढ़ा रहे हैं।

डबल इंजन की सरकार ने गरीब परिवार का बच्चा भी HCS लगे इस पर काम किया

सीएम ने कहा गरीब परिवार का बच्चा अब हरियाणा में एचसीएस डबल इंजन की सरकार में बन रहा है। इससे पहले सिफारिश के लिए अपने बच्चों के रोजगार के लिए लोग घूमते थे लेकिन डबल इंजन की सरकार ने गरीब परिवार का बच्चा भी HCS लगे इस पर काम किया है। हरियाणा में गरीब परिवार के एचसीएस लगे हैं जो कल्पना से परे हैं. कांग्रेस की जब सरकार थी और हुड्डा साहब मुख्यमंत्री थे उस वक्त क्या कोई गरीब परिवार का युवा HCS लगने की सोचता था और इससे पहले और दलों की भी सरकार रही है किसी ने नहीं सोचा था गरीब परिवार का बेटा HCS लग सकते है।

ये भी पढ़ें : Amit Shah के हरियाणा दौरे को लेकर सीएम ने किया अटल पार्क निरीक्षण, वाजपेयी की प्रतिमा का अनावरण करेंगे शाह