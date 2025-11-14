72nd Cooperative Week, (आज समाज), सोनीपत : मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने सोनीपत में आयोजित 72वें सहकारिता सप्ताह के शुभारंभ समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत की और सभी को बधाई दी। उन्होंने कहा कि सहकार की भावना हरियाणा की विकास यात्रा की रीढ़ है और इस वर्ष को सहकारिता वर्ष के रूप में मनाया जा रहा है। मुख्यमंत्री ने बताया कि प्रदेश में 3 लाख से अधिक किसानों को सहकारी बैंकों द्वारा किसान क्रेडिट कार्ड जारी किए गए हैं। समय पर अदायगी करने वाले किसानों से सहकारी समितियाँ फसली ऋण पर कोई ब्याज नहीं लेतीं। अब तक 5,31,652 किसानों को ₹1223 करोड़ की ब्याज राहत प्रदान की गई है।

महिला सहकारी समितियों को ₹5 लाख तक के ऋण बिना सिक्योरिटी उपलब्ध

उन्होंने कहा कि हरियाणा आज भी देश में सबसे अधिक गन्ना भाव ₹415 प्रति क्विंटल दे रहा है। महिला सशक्तिकरण में सहकारिता की भूमिका का उल्लेख करते हुए उन्होंने बताया कि महिला सहकारी समितियों को ₹5 लाख तक के ऋण बिना सिक्योरिटी उपलब्ध हैं और प्रदेश की 60,513 स्वयं सहायता समूह उल्लेखनीय काम कर रहे हैं। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा भारत की आत्मा गांव में बसती है और गांव की प्रगति का मार्ग सहकार से ही होकर जाता है।

सहकारिता आंदोलन हरियाणा के विकास की रीढ़ की हड्डी

इस साल को हम सहकारिता वर्ष के रूप में भी मना रहे हैं। आज उन लाखों लोगों को याद करना चाहिए, जिन्होंने अपनी छोटी-छोटी बचत और सामूहिक शक्ति से विशाल सहकारी आंदोलन का निर्माण किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सहकारी आंदोलन का मजबूती प्रदान करने का काम किया। देश में एक अलग सहकारिता मंत्रालय का गठन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में हुआ। सहकारिता आंदोलन हरियाणा के विकास की रीढ़ की हड्डी है।

प्रदेश में महिलाएं 60 हजार 513 स्वयं सहायता समूह के माध्यम से बहुत अच्छा काम कर रही

