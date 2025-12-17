CM Nayab Saini, (आज समाज), गुरुग्राम : गुरुग्राम में सिविल लाइन स्थित जॉन हाल में मुख्यमंत्री नायब सैनी कीअध्यक्षता में कष्ट निवारण समिति की बैठक आयोजित हुई। मुख्यमंत्री ने बैठक के एजेंडे में रखे गए 16 में से 12 मामलों का किया समाधान, 4 मामलों में अधिकारियों को समाधान के निर्देश देते हुए अगली बैठक तक लंबित रखा।

यूरिया वितरण में लापरवाही के आरोप पर पैक्स के मैनेजर का तबादला

मुख्यमंत्री ने जटौली मंडी में यूरिया वितरण में लापरवाही के आरोप पर पैक्स के मैनेजर का तबादला किया और SDM पटौदी को मामले की जांच कर डीसी ऑफिस में रिपोर्ट भेजने के निर्देश दिए। साथ ही गुरुग्राम शहर में सीवरेज की नहीं होनी चाहिए ब्लॉकेज, नगर निगम के अधिकारियों को निर्देश दिए। बैठक में उद्योग एवं वाणिज्य मंत्री राव नरबीर सिंह, विधायक बिमला चौधरी, तेजपाल तंवर और मुकेश शर्मा भी मौजूद रहे।

हफ्ते में 2 दिन DC जनता दरबार लगाएंगे

इस मौके पर मीडिया से रूबरू होते हुए सीएम सैनी ने कहा कि हफ्ते में 2 दिन DC जनता दरबार लगाएंगे। मुख्यमंत्री नायब सैनी ने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि कांग्रेस के पास कोई मुद्दा नहीं है।कांग्रेस भ्रामक प्रचार कर रही है। वोट चोरी कांग्रेस के समय में होती थी। उन्होंने कहा कि कांग्रेस बेवजह के मुद्दे उठाकर जनता को बहकाने की कोशिश कर रही है, लेकिन जनता सब जानती है।

