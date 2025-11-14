Dada Kushal Singh Dahiya, (आज समाज), सोनीपत : हरियाणा की पावन धरती सदैव शौर्य, वीरता और बलिदान की जननी रही है। आज इसी परंपरा के अद्वितीय प्रतीक, वीर बलिदानी दादा कुशाल सिंह दहिया के बलिदान दिवस की स्मृति में सोनीपत में आयोजित कार्यक्रम में शामिल होने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। दादा कुशाल सिंह दहिया जी का त्याग केवल एक धार्मिक आस्था का प्रतीक नहीं, बल्कि अदम्य साहस, चेतना और कर्तव्यनिष्ठा की जीवंत मिसाल है।

उनका अमर बलिदान इतिहास के पन्नों पर स्वर्ण अक्षरों में अंकित

उनका अमर बलिदान इतिहास के पन्नों पर स्वर्ण अक्षरों में अंकित है। इस प्रेरणादायक अवसर पर बड़ी संख्या में पधारे सभी परिवारजनों का हृदय से स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। आप सभी की उपस्थिति ने इस स्मृति कार्यक्रम को और अधिक गरिमा प्रदान की है। उक्त बातें हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने सोनीपत में दादा कुशाल सिंह दहिया के बलिदान दिवस की स्मृति में आयोजित कार्यक्रम को सम्बोधित करते हुए कही।

हरियाणा की भूमि हमेशा से ही शौर्य की जननी रही

सीएम सैनी ने कहा कि महान व्यक्तित्व दादा कुशाल सिंह दहिया जी की बलिदानी इतिहास में स्वर्ण अक्षरों में स्वर्ण अक्षरों में लिखी गई। श्री गुरु तेग बहादुर जी के 350 वें शहीदी दिवस को प्रदेश में बड़े स्तर पर मनाया जा रहा है। यह कार्यक्रम श्री गुरु तेग बहादुर जी के तप, त्याग, विचार और धर्म के लिए उनकी शहादत को जन-जन तक पहुंचाने का हरियाणा सरकार का प्रयास है। हरियाणा की भूमि हमेशा से ही शौर्य की जननी रही है। दादा कुशाल सिंह दहिया का बलिदान केवल धार्मिक नहीं बल्कि चेतना का प्रतीक है।

बड़खालसा जाने वाली रोड का नाम दादा कुशाल सिंह दहिया मार्ग किया जाएगा

दादा कुशाल सिंह दहिया ने जिस धर्म, निष्ठा और देशभक्ति का परिचय दिया वह हर दिल के लिए प्रेरणा बन चुका है। जीटी रोड से बड़खालसा जाने वाली रोड का नाम दादा कुशाल सिंह दहिया मार्ग किया जाएगा। बड़खालसा सामुदायिक केंद्र का नाम बदलकर अमर शहीद दादा कुशाल सिंह दहिया किया जाएगा। गांव बड़खालसा में दादा कुशाल सिंह दहिया के शहीदी स्मारक का जीर्णोद्धार भी किया जाएगा। गांव दिपालपुर में ग्राम पंचायत द्वारा उपलब्ध कराई गई भूमि पर महिलाओं एवं युवाओं के लिए स्किल डेवलपमेंट पार्क भी बनाया जाएगा। इस पार्क के निर्माण के लिए एक करोड रुपए की राशि का खर्च आएगा।

350वें शहीदी दिवस पर राज्य स्तरीय कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी शिरकत करेंगे

मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री 25 नवंबर को कुरुक्षेत्र में आयोजित श्री गुरु तेग बहादुर जी के 350वें शहीदी दिवस पर राज्य स्तरीय कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी शिरकत करेंगे। 1984 के दंगों में पीड़ित 121 परिवारों के एक सदस्य को मिलेगी सरकारी नौकरी ऐसा हमारी सरकार का निर्णय है। यमुनानगर में बन रहे मेडिकल कॉलेज का नाम हिंद की चादर श्री गुरु तेग बहादुर जी के नाम पर रखा गया है।

दिपालपुर में कम्युनिटी सेंटर का भी निर्माण करवाया जाएगा

सीएम सैनी ने कहा गांव दिपालपुर में कम्युनिटी सेंटर का भी निर्माण करवाया जाएगा, जिस पर 65 लाख रुपए की लागत आएगी। राई विधानसभा के 25 किलोमीटर के रास्तों को खेत खलिहान योजना के तहत पक्का करवाया जाएगा। पौंड अथॉरिटी द्वारा निरीक्षण के बाद तालाबों का विस्तारीकरण एवं सौंदर्यीकरण करवाया जाएगा। मुख्यमंत्री ने बड़खालसा में विकास कार्यों के लिए 31 लाख रुपए देने की भी घोषणा की।

