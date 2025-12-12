Amit Shah, (आज समाज), चण्डीगढ़ : हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह के दौरे को लेकर जानकारी दी। सीएम ने बताया कि पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी का जयंती वर्ष चल रहा है। अटल जी के 100 वर्ष पूरे 25 दिसंबर को होंगे और इस अवसर पर अटल जी की जयंती की पूर्व संध्या पर देश के गृहमंत्री अमित शाह पंचकूला दौरे पर आएंगे।

वाजपेयी जी की प्रतिमा का अनावरण करेंगे अमित शाह

पंचकूला में अटल बिहारी वाजपेयी जी की प्रतिमा का अनावरण अमित शाह करेंगे। इसके साथ ही एक रक्तदान शिविर का उद्घाटन भी अमित शाह करेंगे। सीएम ने कहा 24 दिसंबर को अमित शाह के कई कार्यक्रम पंचकूला में रहेंगे।5000 पुलिस के जवानों की पासिंग आउट परेड कार्यक्रम में भी अमित शाह शिरकत करेंगे। 25 दिसंबर को अटल जी की जयंती है और 26 को वीर बाल दिवस है।

अमित शाह का एक अलग कार्यक्रम भी पंचकुला में रहेगा

वीर बाल दिवस के अवसर पर भी अमित शाह का एक अलग कार्यक्रम पंचकुला में रहेगा। सीएम ने कहा अटल पार्क में आज मैंने अमित शाह के कार्यक्रमों को लेकर निरीक्षण किया है और व्यवस्थाओं को देखा है। सीएम ने कहा इस अटल पार्क में अटल बिहारी वाजपेयी की मूर्ति 37 फीट की है और फाउंडेशन स्टोन के मिलाकर 41 फीट की प्रतिमा का होगा तैयार होगी।

