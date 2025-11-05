CM Nitish Kumar ने जीता दिल! रैली के दौरान महिला को पहनाई माला, लालू यादव पर तीखे भाषण में कसा तंज

CM Nitish Kumar: बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार एक बार फिर सुर्खियों में हैं, जब उनकी एक जनसभा का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ। यह घटना खगड़िया में हुई, जहाँ नीतीश कुमार एक विशाल जनसभा को संबोधित कर रहे थे।

मंच पर एक भावुक पल

रैली के दौरान, एक स्थानीय महिला नेता मंच पर आईं और सीएम नीतीश कुमार का माला पहनाकर स्वागत किया। एक आश्चर्यजनक और दिल को छू लेने वाले अंदाज़ में, नीतीश कुमार ने उनके हाथों से माला लेकर उनके गले में डाल दी – इस कदम ने तुरंत भीड़ का दिल जीत लिया। इस अनोखे पल का वीडियो सोशल मीडिया पर तेज़ी से फैल गया और लोगों ने नीतीश की विनम्रता और सम्मानजनक व्यवहार की प्रशंसा की।

लालू यादव पर नीतीश का तीखा हमला

हल्की-फुल्की शुरुआत के बाद, मुख्यमंत्री ने अपना रुख बदला और पूर्व सीएम लालू प्रसाद यादव पर तीखा निशाना साधा। उन्होंने कहा, “उनके 15 साल के शासन के दौरान बिहार में भय और अराजकता का बोलबाला था। लालू को सात साल बाद पद छोड़ना पड़ा और उन्होंने अपनी पत्नी को मुख्यमंत्री बना दिया। उन्हें सिर्फ़ अपने परिवार की चिंता थी—अपने बेटे, बेटी और पत्नी की।”

नीतीश ने ज़ोर देकर कहा कि 2005 में सत्ता में आने के बाद से, उनकी सरकार ने न्याय, विकास और जनता के कल्याण पर ध्यान केंद्रित किया है—व्यक्तिगत लाभ पर नहीं।

‘मेरा शासन बिहार के विकास के लिए है’

अपनी उपलब्धियों पर प्रकाश डालते हुए, नीतीश कुमार ने कहा कि उनकी नीतियाँ और प्रशासनिक निर्णय हमेशा समाज के हर वर्ग के विकास पर केंद्रित रहे हैं।उन्होंने आगे कहा कि न्याय और प्रगति उनके शासन का आधार बने रहेंगे, और नागरिकों को आश्वस्त किया कि जन कल्याण हमेशा सर्वोपरि रहेगा।

सोशल मीडिया प्रतिक्रियाएँ

सोशल मीडिया पर लोगों ने महिला को माला पहनाने के नीतीश कुमार के सरल लेकिन प्रभावशाली अंदाज़ की सराहना की और इसे उनके ज़मीनी व्यक्तित्व का प्रतिबिंब बताया। कई लोगों ने करुणा और नेतृत्व का संतुलन बनाए रखते हुए प्रमुख मुद्दों को संबोधित करने के लिए उनके भाषण की भी सराहना की।