CM Nayab Saini: सीएम नायब सैनी आज पंचकूला से हिंद चादर नगर कीर्तन का करेंगे शुभारंभ

पिजौंर के गांव गोरखनाथ से शुरू होगी यात्रा

CM Nayab Saini, (आज समाज), चंडीगढ़: हरियाणा के सीएम नायब सैनी आज पंचकूला से हिन्द की चादर महान नगर कीर्तन यात्रा का शुभारंभ करेंगे। नगर कीर्तन यात्रा पिजौंर के गांव गोरखनाथ स्थित गुरुद्वारा श्री गुरु नानक दरबार से शुरू होगी। यह यात्रा श्री गुरु तेगबहादुर साहिब के 350वें शहीदी शताब्दी को समर्पित है। पिंजौर-मड़ावाला- रखनाथ- बद्दी राजमार्ग पर गुरु तेग बहादुर जी के 350वें शहीदी दिवस पर निकलने वाले नगर कीर्तन को लेकर विशेष धार्मिक कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है।

जिसके कारण इस मार्ग पर यातायात आंशिक/पूर्ण रूप से बाधित रह सकता है। अति आवश्यक होने पर ही पिंजौर से बारोटीवाला मार्ग का उपयोग करें। नवानगर से पिंजौर की ओर आने वाले वाहन चालक भी आवश्यकता पड़ने पर ही यात्रा करें।

आज यहां से गुजरेगी नगर कीर्तन यात्रा

हरियाणा गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के वरिष्ठ उप-प्रधान सरदार गुरमीत सिंह रामसर ने बताया कि यह नगर कीर्तन यात्रा 11 नवंबर को गुरुद्वारा श्री नानक दरबार गांव गोरखनाथ से शुरू होकर गांव मंढावाला, नानकपुर, करणपुर, जोहलुवाल, कीर्तपुर, लोहगढ़, खेड़ा बसला से होती हुई गुरुद्वारा श्री मंजीसाहिब पिंजोर पहुंचेगी, जहां रात्रि विश्राम होगा।

कल गुरुद्वारा सिंह साहिब बख्शीवाला में होगा रात्रि ठहराव

इसी तरह दूसरे दिन 12 नवंबर को नगर कीर्तन यात्रा गुरुद्वारा श्री मंजीसाहिब पिंजौर से शुरू होकर कालका, टिपरा, मल्लामोड़, हिमशिखा, सीआरपीएफ कैंप से होती हुई गुरुद्वारा सिंह साहिब बख्शीवाला पहुंचेगी, जाकर रात्रि ठहराव होगा।

13 नवंबर को गुरुद्वारा श्री नाडा साहिब पहुचेंगी यात्रा

13 नवंबर को नगर कीर्तन यात्रा गुरुद्वारा सिंह साहिब बख्शीवाला से शुरू होगी और गुरुद्वारा हिमशिखा, गुरुद्वारा डीएलएफ, अमरावती, चण्डी मंदिर, ओल्ड पंचकूला, माजरी चौक से होते हुए गुरुद्वारा श्री नाडा साहिब पंचकुला पहुंचेगी, जहां रात्रि विश्राम होगा। 14 नवंबर को गुरुद्वारा नाडा साहिब से शुरू होकर यह नगर कीर्तन यात्रा गांव माणकय होते हुए गुरुद्वारा मानक टबरा पहुंचेगी, जहां रात्रि विश्राम होगा।

