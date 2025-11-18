CM Nayab Saini: सीएम नायब सैनी आज यमुनानगर में कलेसर में करेंगे जंगल सफारी

कलेसर में जंगल सफारी करने वाले पहले सीएम होंगे नायब सैनी

CM Nayab Saini, (आज समाज), यमुनानगर: हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सैनी आज दौरे पर यमुनानगर आज रहे है। यहां पर सीएम सैनी सबसे पहले श्री गुरु तेग बहादुर जी के शहीदी दिवस पर आयोजित यात्रा में शामिल होंगे। इसके बाद वह प्रसिद्ध कलेसर नेशनल पार्क में पहुंचेंगे। यहां पर सीएम नायब सैनी नए मुख्य द्वार व ट्री-हाउस का करेंगे उद्घाटन। इसके अलावा मुख्यमंत्री जंगल सफारी का लुत्फ उठाएंगे।

जंगल सफारी का लुत्फ उठाने वाले सीएम नायब सैनी प्रदेश के पहले सीएम होंगे। सीएम के आगमन को लेकर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए है। गौरतलब है कि हिमाचल की शिवालिक पहाड़ियों से सटा 11 हजार 570 एकड़ में फैला कलेसर नेशनल पार्क जैव-विविधता के लिए प्रसिद्ध है। यहां चार लोहे के वॉच टावर पहले से मौजूद हैं, जिनसे वन्य प्राणियों पर निगरानी रखी जाती है।

वन्य प्राणी विभाग ने किए व्यापक इंतजाम

वन्य प्राणी विभाग ने पार्क में व्यापक इंतजाम किए हैं। जंगल सफारी ट्रैक को पूरी तरह समतल कर दिया गया है। सफारी के लिए 8 से 10 हाई-पावर दूरबीनें उपलब्ध कराई गई हैं, जिनसे मुख्यमंत्री हाथी, चीता, बाघ, सांभर, चीतल, हिरण, जंगली मोर, अजगर, कोबरा, लंगूर आदि वन्य प्राणियों को करीब से निहार सकेंगे।

18 फीट ऊंचा बनाया जा रहा ट्री-हाउस

पार्क में पहली बार 18 फीट ऊंचाई पर ट्री-हाउस भी बनाया जा रहा है। यह ट्री-हाउस नए मुख्यद्वार के पास तैयार हो रहा है। इससे वनकर्मी ऊंचाई से पूरे जंगल पर नजर रख सकेंगे। इसके अलावा पार्क में अब दो मुख्यद्वार होंगे। नया मुख्यद्वार प्रवेश के लिए और पुराना मुख्यद्वार निकासी के लिए होगा। नए मुख्यद्वार के पास टिकट हाउस भी बनाया जा रहा है, जहां से सैलानी सीधे टिकट लेकर सफारी का आनंद ले सकेंगे।

सभी तैयारियां पूरी

वन्य प्राणी निरीक्षक लीलू राम ने बताया कि मुख्यमंत्री के स्वागत के लिए सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। नया रास्ता, टिकट घर और ट्री-हाउस सहित सभी कार्य समय से पूरे कर लिए गए हैं।

