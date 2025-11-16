CM Nayab Saini: सीएम नायब सैनी आज नारनौल में, शूर सैनी जंयती समारोह में करेंगे शिरकत

83.70 करोड़ रुपए की 19 परियोजनाओं का करेंगे उद्घाटन व शिलान्यास
CM Nayab Saini, (आज समाज), नई दिल्ली: हरियाणा के सीएम नायब सैनी आज महेंद्रगढ़ के नारनौल में आयोजित राज्य स्तरीय शूर सैनी जयंती समारोह में शिरकत करेंगे। सीएम के आगमन को लेकर तैयारियां पूरी हो चुकी है। सुरक्षा के पुख्ता प्रबंध किए गए है। कार्यक्रम नई अनाज व सब्जी मंडी में होगा। सीएम सैनी महेंद्रगढ़ को करोड़ों रुपए की विकास परियोजनाओं की सौगात देंगे। सीएम यहां पर लगभग 83.70 करोड़ रुपए की विभिन्न 19 परियोजनाओं का उद्घाटन व शिलान्यास करेंगे।
ट्रॉमा सेंटर का करेंगे उद्घाटन
डीसी कैप्टन मनोज कुमार ने बताया कि सीएम कार्यक्रम स्थल से ही जिला मुख्यालय नारनौल में अधिकारियों और कर्मचारियों के लिए 3595.65 लाख की लागत से तैयार 110 आवासों का उद्घाटन करेंगे। इसी प्रकार लगभग 656.41 लाख की लागत से तैयार ट्रॉमा सेंटर नारनौल का भी उद्घाटन होगा। प्रशासन ने इसके लिए पूरी तैयारी की है।
सीएम इन परियोजनाओं करेंगे उद्घाटन व शिलान्यास
- नारनौल में अधिकारियों और कर्मचारियों के लिए 3595.65 लाख रुपए की लागत से बने 110 आवासों का उद्घाटन।
- 656.41 लाख रुपए की लागत से तैयार ट्रॉमा सेंटर नारनौल का शुभारंभ, जिससे आपातकालीन स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूती मिलेगी।
- 280.25 लाख रुपए की लागत से महिला थाना से गर्ल्स आईटीआई तक सड़क निर्माण और सौंदर्यीकरण कार्य का उद्घाटन।
- नारनौल में 234.76 लाख रुपए की लागत से दो नए पार्कों का निर्माण। चितवन वाटिका में 90.41 लाख रुपए की लागत से तैयार पार्क का उद्घाटन।
- वार्ड नंबर 13 में सती माता मंदिर के पास 71.81 लाख रुपए की लागत से बने पार्क का शुभारंभ।
- नांगल चौधरी में 228.47 लाख रुपए की लागत से तीन बे वाले बस स्टैंड का निर्माण।
- नारनौल में महिला थाना से अग्रसेन चौक तक 116.25 लाख रुपए की लागत से सड़क निर्माण कार्य।
- राजकीय कॉलेज अटेली में 100 लाख रुपए की लागत से प्रशासनिक खंड का निर्माण।
- आजमाबाद मोखूता, मेघोत हाला और कमानियां गांवों में गौशाला भवन का निर्माण।
- झूक गांव में जीवीडी भवन का निर्माण।
- 2113.94 लाख रुपए की लागत से फैजाबाद-सीहमा-कनीना सड़क के सुधार कार्य का शिलान्यास।
- राजकीय कॉलेज अटेली में 442 लाख रुपए की लागत से विज्ञान खंड का निर्माण।
- रेवाड़ी-नारनौल सड़क के शहरी हिस्से के सुधार कार्य पर 193 लाख रुपए की लागत।
- महेंद्रगढ़ के डुलाना गांव में गौशाला भवन परियोजना का शिलान्यास।