CM Nayab Saini: सीएम नायब सैनी आज नारनौल में, शूर सैनी जंयती समारोह में करेंगे शिरकत

83.70 करोड़ रुपए की 19 परियोजनाओं का करेंगे उद्घाटन व शिलान्यास

CM Nayab Saini, (आज समाज), नई दिल्ली: हरियाणा के सीएम नायब सैनी आज महेंद्रगढ़ के नारनौल में आयोजित राज्य स्तरीय शूर सैनी जयंती समारोह में शिरकत करेंगे। सीएम के आगमन को लेकर तैयारियां पूरी हो चुकी है। सुरक्षा के पुख्ता प्रबंध किए गए है। कार्यक्रम नई अनाज व सब्जी मंडी में होगा। सीएम सैनी महेंद्रगढ़ को करोड़ों रुपए की विकास परियोजनाओं की सौगात देंगे। सीएम यहां पर लगभग 83.70 करोड़ रुपए की विभिन्न 19 परियोजनाओं का उद्घाटन व शिलान्यास करेंगे।

ट्रॉमा सेंटर का करेंगे उद्घाटन

डीसी कैप्टन मनोज कुमार ने बताया कि सीएम कार्यक्रम स्थल से ही जिला मुख्यालय नारनौल में अधिकारियों और कर्मचारियों के लिए 3595.65 लाख की लागत से तैयार 110 आवासों का उद्घाटन करेंगे। इसी प्रकार लगभग 656.41 लाख की लागत से तैयार ट्रॉमा सेंटर नारनौल का भी उद्घाटन होगा। प्रशासन ने इसके लिए पूरी तैयारी की है।

सीएम इन परियोजनाओं करेंगे उद्घाटन व शिलान्यास