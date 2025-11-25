CM Nayab Saini, (आज समाज), कुरुक्षेत्र : श्री गुरु तेग बहादुर जी के 350 वें शहीदी दिवस पर कुरुक्षेत्र में आयोजित कार्यक्रम को सम्बोधित करते हुए मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कार्यक्रम में आकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने आकर हमारा हौसला बढ़ाया है। उन्होंने कहा कि गीता और गुरुओं की पावन धरा की गरिमा आज कई गुना बढ़ी है, जब श्री गुरु तेग बहादुर जी के 350 वें शहीदी दिवस समागम का आयोजन हुआ।

बलिदान और मानवता के प्रति समर्पण को श्रद्धापूर्वक नमन किया

मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने उनके अतुलनीय बलिदान और मानवता के प्रति समर्पण को श्रद्धापूर्वक नमन किया। इस दौरान सीएम नायब सिंह सैनी ने श्री गुरु तेग बहादुर जी के 350वें शहीदी दिवस पर ज्योतिसर, कुरुक्षेत्र में आयोजित भव्य समागम में श्री गुरु ग्रंथ साहिब के पावन स्वरूप को सुशोभित आसन पर प्रतिष्ठित किया।

प्रदेश में 350 रक्तदान शिविरों का भी आयोजन किया

मुख्यमंत्री सैनी ने कहा कि गुरु जी के शहीदी दिवस पर प्रदेश सरकार ने हरियाणा गुरुद्वारा प्रबंधक समिति के साथ मिलकर राज्य में कई आयोजन किए हैं ताकि गुरु जी की शिक्षा राज्य के बच्चे-बच्चे तक पहुंचे। हरियाणा में 1 नवंबर से पूरे प्रदेश में श्री गुरु तेग बहादुर जी की शहीदी दिवस पर चार यात्राएं चलाई गई। प्रदेश में 350 रक्तदान शिविरों का भी आयोजन किया गया, जिसमें करीब 27 हज़ार यूनिट ब्लड एकत्रित किया गया। चौधरी देवीलाल विश्वविद्यालय सिरसा में श्री गुरु तेग बहादुर अनुसंधान पीठ स्थापित किया गया। यमुनानगर में श्री गुरु तेग बहादुर जी के नाम से एक वन, वन्य जीव एवं जीव वैद्यता संरक्षण ब्लॉक का उद्घाटन किया गया।

दंगों में पीड़ित 121 परिवारों के एक सदस्य को सरकारी नौकरी मिलेगी

यमुनानगर के 45 एकड़ में बनने वाले कृषि विश्वविद्यालय का नाम श्री गुरु तेग बहादुर जी के नाम पर रखा गया। प्रधानमंत्री के कर कमलों से आज कुरुक्षेत्र में अनुभव केंद्र का भी उद्घाटन किया गया। प्रधानमंत्री ने कुरुक्षेत्र में ही पंचजन्य स्मारक का भी उद्घाटन किया। 1984 के दंगों में पीड़ित 121 परिवारों के एक सदस्य को सरकारी नौकरी मिलेगी, ऐसा निर्णय हमारी सरकार ने लिया है। यमुनानगर में बना रहे मेडिकल कॉलेज का नाम हिंद की चादर श्री गुरु तेग बहादुर जी के नाम पर रखा गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समय-समय पर हमारा मार्गदर्शन करते हैं।

