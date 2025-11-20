CM Nayab Saini: नीतीश कुमार के शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होने बिहार पहुंचे सीएम नायब सैनी

सीएम नीतीश कुमार को दी बधाई

CM Nayab Saini, (आज समाज), चंडीगढ़: आज बिहार में नई नीतीश कुमार सरकार का शपथ ग्रहण समारोह हो रहा है। इस शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होने के लिए हरियाणा के सीएम नायब सैनी बिहार पहुंच चुके है। यहां पहुंचकर सीएम नायब सैनी ने बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को बधाई दी है। इस दौरान सीएम ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार के नेतृत्व में फिर से नॉन स्टॉप बनी बिहार सरकार को बधाई।

प्रचंड बहुमत देने पर मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने बिहार की जनता का आभार जताया। सीएम सैनी सुबह 9.10 मिनट पर इंडिगो की फ्लाइट से बिहार के लिए रवाना हुए थे। सीएम सैनी कार्यक्रम में करीब डेढ़ बजे तक रहेंगे। शाम 4 बजे चंडीगढ़ वापसी होगी।

सीएम सैनी ने 8 सीटों पर किया था प्रचार

गौरतलब है कि बिहार विधानसभा चुनाव प्रचार के दौरान सीएम नायब सैनी ने 8 विधानसभा सीटों पर रैली और जनसभाएं की थीं, जिसमें से सभी सीटों पर गठबंधन के प्रत्याशियों को जीत मिली थी।

