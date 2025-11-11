Aaj Samaaj (आज समाज) CM Nayab Saini : हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने पिंजौर में श्री गुरु तेग बहादुर के 350वें शहीदी दिवस के उपलक्ष्य में आयोजित शहीदी यात्रा में शिरकत की। इस मौके पर उन्होंने संगत को सम्बोधित करते हुए कहा कि 11 नवंबर को पंचकूला जिला से यह नगर कीर्तन विभिन्न स्थानों से होते हुए 24 नवंबर को कुरुक्षेत्र की धरती पर समाप्त होगा।

राज्य स्तरीय कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी शिरकत करेंगे

मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा यह यात्रा श्री गुरु तेग बहादुर जी के तप, त्याग, विचार और धर्म के लिए उनकी शहादत को जन-जन तक पहुंचाने का हरियाणा सरकार का प्रयास है। 25 नवंबर को कुरुक्षेत्र में आयोजित श्री गुरु तेग बहादुर जी के 350वें शहीदी दिवस पर राज्य स्तरीय कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी शिरकत करेंगे। मुझे इस पवित्र आयोजन में आने का मिला सौभाग्य यह मेरे लिए बहुत गर्व की बात।

गवर्नमेंट पॉलिटेक्निकल अंबाला का नाम गुरु तेग बहादुर जी के नाम पर रखने की घोषणा

श्री गुरु तेग बहादुर जी ने अपना पूरा जीवन मानवता की रक्षा के लिए दिया। अंबाला में स्थित गवर्नमेंट पॉलिटेक्निकल अंबाला का नाम गुरु तेग बहादुर जी के नाम पर रखने की घोषणा की। चौधरी देवीलाल विश्वविद्यालय में श्री गुरु तेग बहादुर अनुसंधान पीठ स्थापित की। यमुनानगर में बन रहे मेडिकल कॉलेज का नाम भी श्री गुरु तेग बहादुर जी के नाम पर रखा। पंचकूला से पोंटा साहिब मार्ग का नाम भी श्री गुरु तेग बहादुर जी के नाम पर रखा। लखनौर साहिब में माता गुजरी देवी के नाम से VLDA कॉलेज बनाने का काम किया। 25 नवंबर को होने वाले राज्य स्तरीय कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने प्रदेशवासियों को भी आमंत्रित किया।

