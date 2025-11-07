Vande Mataram 150th Anniversary: वंदे मातरम की 150वीं वर्षगांठ पर आयोजित स्मरण उत्सव में शामिल हुए सीएम नायब सैनी

वंदे मातरम के इतिहास पर विचार किए प्रस्तुत
(आज समाज), नई दिल्ली: वंदे मातरम की 150वीं वर्षगांठ पर आज हरियाणा के अंबाला में राज्य स्तरीय स्मरण उत्सव का आयोजन किया गया है। कार्यक्रम अंबाला शहर स्थित पुलिस लाइन मैदान में आयोजित किया गया है। कार्यक्रम में हरियाणा के सीएम नायब सैनी बतौर मुख्यातिथि के रूप में पहुंच चुके है। मुख्यमंत्री सैनी कार्यक्रम में देशभक्ति और राष्ट्रीय एकता के प्रतीक इस गीत के ऐतिहासिक महत्व पर अपने विचार साझा किए हैं।

सीएम ने इस दौरान वंदे भारत के इतिहास को सभी के सामने रखा। सीएम सैनी ने कहा कि आजादी की जो पहली लड़ाई शुरू हुई थी वो भी अंबाला से ही शुरू हुई थी। आज हमारा सौभाग्य है कि यहीं से वंदे भारत गीत के 150 साल का उत्सव मना रहे हैं।

इससे पहले कार्यक्रम की सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लेने पहुंचे डीसी तोमर ने कहा कि वंदे मातरम भारत की आत्मा, अस्मिता और राष्ट्रीय एकता का प्रतीक है। यह गीत बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा रचित है, जिसने स्वतंत्रता संग्राम के दौरान लाखों देशभक्तों के हृदय में जोश और राष्ट्रभक्ति का संचार किया।

दिल्ली से प्रसारित किया जाएगा पीएम मोदी का संदेश

डीसी अजय सिंह तोमर ने बताया कि मुख्यमंत्री सैनी देशभक्ति और राष्ट्रीय एकता के प्रतीक इस गीत के ऐतिहासिक महत्व पर अपने विचार साझा करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संदेश भी दिल्ली से सीधा प्रसारित किया जाएगा। डीसी ने आम नागरिकों से अपील की है कि वे अधिक से अधिक संख्या में इस ऐतिहासिक उत्सव में शामिल हों। जिले के उपमंडल स्तर पर भी इसी थीम पर कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है।

सुरक्षा और यातायात व्यवस्था के लिए टीमें तैनात

प्रशासन ने कार्यक्रम के लिए पुख्ता इंतजाम किए हैं, जिसमें मंच, बैठने की व्यवस्था, पेयजल, चिकित्सा सुविधा, मोबाइल टॉयलेट, यातायात नियंत्रण और पार्किंग शामिल हैं। सुरक्षा और यातायात व्यवस्था के लिए पुलिस और प्रशासन की कई टीमें तैनात की गई हैं।

