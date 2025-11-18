CM Nayab Saini, (आज समाज), यमुनानगर : हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सैनी ने यमुनानगर के कालेसर स्थित कलेसर राष्ट्रीय पार्क में श्री बंदा सिंह बहादुर वन्य जीव एवं जैव विधिवता का उद्घाटन किया, वहीं मुख्यमंत्री ने कलेसर नेशनल पार्क के मुख्य द्वार का भी उद्घाटन किया और जंगल सफारी का भी आनंद लिया। मुख्यमंत्री ने राष्ट्रीय उद्यान में AI आधारित मॉनिटरिंग और राष्ट्र स्तरीय वॉच टावरों का भी शिलान्यास किया गया।

वन विस्तार के लिए हरियाणा सरकार लगातार प्रयासरत

उनके उद्बोधन में यह भाव प्रमुख रहा कि श्री गुरु तेग बहादुर जी के नाम पर विकसित यह वन, संरक्षण ब्लॉक, प्रवेश द्वार और सफ़ारी ट्रेलर मानवता, प्रकृति और आध्यात्मिकता के उस संदेश का विस्तार हैं जिसे गुरु साहिब ने अपने जीवन में स्थापित किया। मुख्यमंत्री ने बताया कि जन-भागीदारी बढ़ाने के लिए श्री गुरु तेग बहादुर जी के शहादत दिवस को जनजागरण दिवस के रूप में मनाया जा रहा है। वन विस्तार के लिए हरियाणा सरकार लगातार प्रयासरत है—अक्टूबर 2014 से अब तक प्रदेश में 18 करोड़ पौधे लगाए जा चुके हैं।

पहले चरण में प्रदेश में 1 करोड़ 87 लाख पौधे लगाए गए

विश्व पर्यावरण दिवस 2024 पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा शुरू किए गए “एक पेड़ माँ के नाम” अभियान के तहत पहले चरण में प्रदेश में 1 करोड़ 87 लाख पौधे लगाए गए। अरावली पहाड़ी वाले चार राज्यों में केंद्र व राज्य सरकारों की संयुक्त परियोजनाएँ शुरू की जा रही हैं, जिनमें हरियाणा के 5 ज़िले शामिल हैं। यमुनानगर के 45 एकड़ में बनने वाला कृषि विश्वविद्यालय भी श्री गुरु तेग बहादुर जी के नाम पर होगा।

कालेसर राष्ट्रीय पार्क शिवालिक पहाड़ियों से सटा हुआ और पूरे 11,570 एकड़ में फैला

मुख्यमंत्री ने राष्ट्रीय पार्क में नए जंगल सफारी ट्रैक और मुख्य द्वार का उद्घाटन किया और जंगल सफारी का आनंद लिया। वे कालेसर राष्ट्रीय पार्क में सफारी पर जाने वाले पहले मुख्यमंत्री बने हैं। कालेसर राष्ट्रीय पार्क हिमाचल की शिवालिक पहाड़ियों से सटा हुआ है और पूरे 11,570 एकड़ में फैला है। यहाँ पर हाथी, तेंदुआ, बाघ, सांभर, चीतल, हिरण, खरगोश, अजगर, मोर, कोबरा, बंदर, लंगूर समेत कई वन्य जीव-जंतु पाए जाते है। मुख्यमंत्री ने नौ किलोमीटर लंबी जंगल सफारी में भाग लिया, जहाँ अपराध प्राणी विभाग द्वारा आठ से दस दूरबीनों का इंतजाम किया गया था ताकि वन्य प्राणी और जैव विविधता को करीब से देखा जा सके।

जैव विविधता को प्रोत्साहन देने की दिशा में नया संदेश दिया

पार्क में नए प्रवेश द्वार (मेन गेट), ट्री हाउस एवं नया ट्रैक बनाया गया है, जिससे पर्यटक सफारी और वन्य जीवन का करीबी अनुभव ले सकते है। मुख्यमंत्री ने उद्घाटन के दौरान जनसभा को संबोधित किया और पौधरोपण कार्यक्रम में भी भाग लिया। इस मौके पर वहाँ स्कूली बच्चों ने भी सहभागिता की। नए द्वार के अतिरिक्त अब पार्क में टिकट हाउस, वाच टावर और कर्मचारियों के लिए ट्री-हाउस जैसी सुविधाएँ भी बनाई गई है। इस तरह मुख्यमंत्री के इस दौरे ने पर्यटन, पर्यावरण संरक्षण और स्थानीय जैव विविधता को प्रोत्साहन देने की दिशा में नया संदेश दिया है।

