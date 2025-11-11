Aaj Samaaj (आज समाज) CM Nayab Saini : मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने आज अम्बाला में हरियाणा स्टेट चैंपियनशिप 2025 के शुभारंभ समारोह में बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की। मुख्यमंत्री ने कहा कि हरियाणा स्टेट चैंपियनशिप युवा शक्ति का महोत्सव बन गया है — आज प्रदेश के 4000 से अधिक ऊर्जावान युवा खिलाड़ी यहां उपस्थित हैं। उन्होंने कहा हरियाणा स्टेट चैंपियनशिप 2025 का शुभारंभ करना मेरे लिए अत्यंत हर्ष और गौरव का अवसर रहा। प्रदेश के 4 हजार से अधिक ऊर्जावान और प्रतिभाशाली युवा खिलाड़ियों की उपस्थिति ने इस मंच को एक भव्य युवा महोत्सव का स्वरूप प्रदान किया है।

पूरे प्रदेश में खेल सुविधाओं का विस्तार किया गया

हरियाणा सरकार ने खेलों को केवल गतिविधि नहीं, बल्कि युवा सशक्तिकरण और राज्य के भविष्य से जोड़कर देखा है। इसी दृष्टि के साथ पूरे प्रदेश में खेल सुविधाओं का विस्तार किया गया है। बेहतर प्रशिक्षण की व्यवस्था, आधुनिक खेल ढाँचे का निर्माण तथा खिलाड़ियों को आवश्यक संसाधन उपलब्ध कराए जा रहे हैं। हरियाणा की युवा शक्ति हमारा गर्व, हमारी पहचान और हमारा भविष्य है। मुझे पूर्ण विश्वास है कि यहाँ से तैयार होने वाले अनेक खिलाड़ी आने वाले समय में राष्ट्रीय व अंतरराष्ट्रीय स्तर पर हरियाणा और भारत का परचम ऊँचा लहराएँगे।

खिलाड़ियों को तराशने के लिए खेल नर्सरी खोली गई

सीएम ने बताया कि हरियाणा आज खेल विश्वविद्यालयों और आधुनिक स्टेडियमों के जाल के साथ ‘स्पोर्ट्स पावर ऑफ इंडिया’ बनने की दिशा में अग्रसर है। बेटियों के लिए हॉकी के एस्ट्रो टर्फ मैदान और सिंथेटिक एथलेटिक ट्रैक के निर्माण में ₹16.71 करोड़ की लागत आई है। उन्होंने कहा कि “हर खेल की शुरुआत दौड़ से होती है, और जब दौड़ आधुनिक ट्रैक पर होगी, तो परिणाम भी विश्व स्तरीय होंगे।” प्रदेश सरकार ने खेलों का बजट बढ़ाकर ₹589 करोड़ किया है। हरियाणा में आज 3 राज्य स्तरीय, 21 जिला स्तरीय, 25 उपमंडल स्तरीय स्टेडियम और 163 राजीव गांधी खेल परिसर हैं। खिलाड़ियों को तराशने के लिए खेल नर्सरी खोली गई हैं।

