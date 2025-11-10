CM Nayab Saini: सीएम नायब सैनी आज गुरुग्राम में

ग्रीवेंस कमेटी की बैठक की करेंगे अध्यक्षता, सुनेंगे लोगों की समस्याएं

(आज समाज), गुरुग्राम: हरियाणा के सीएम नायब सैनी आज गुरुग्राम के दौरे पर रहेंगे। यहां पर सीएम नायब सैनी पहले कष्ट निवारण समिति की बैठक में शामिल होंगे। बैठक के दौरान सीएम सैनी लोगों की समस्याएं सुनेंगे और अधिकारियों को उनके निदान के निर्देश देंगे। बैठक सिविल लाइंस स्थित स्वतंत्रता सेनानी जिला परिषद हॉल में होगी। बैठक में तमाम विभागों के अधिकारी भी मौजूद रहेंगे।

बैठक में आमजन की लंबित शिकायतों का त्वरित निपटारा किया जाएगा। इसके बाद दोपहर 2 बजे सीएम गुरुग्राम महानगर विकास प्राधिकरण कीबोर्ड बैठक की अध्यक्षता करेंगे। जीएमडीए मुख्यालय में होने वाली इस बैठक में शहर के इन्फ्रास्ट्रक्चर से जुड़े कई बड़े एजेंडे पर चर्चा की जाएगी।

इन मुद्दों पर होगी चर्चा

इनमें मास्टर रोड्स और अंडरपास प्रोजेक्ट्स की प्रगति, वाटर सप्लाई और सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट्स की समीक्षा, द्वारका एक्सप्रेसवे कनेक्टिविटी और स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट्स, नए सेक्टरों में बसने वाली सोसायटीज के लिए बुनियादी सुविधाओं पर चर्चा करें।

