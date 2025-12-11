CM Nayab Saini Meeting With MPs : मुख्यमंत्री सैनी ने हरियाणा के सांसदों के साथ की बैठक, विकास कार्यों पर हुई चर्चा

By
Anurekha Lambra
-
0
24
CM Nayab Saini Meeting With MPs : मुख्यमंत्री सैनी ने हरियाणा के सांसदों के साथ की बैठक, विकास कार्यों पर हुई चर्चा
CM Nayab Saini Meeting With MPs : मुख्यमंत्री सैनी ने हरियाणा के सांसदों के साथ की बैठक, विकास कार्यों पर हुई चर्चा
  • हर क्षेत्र में विकास कार्य कर रही हरियाणा सरकार : सीएम
  • बैठक में सांसद कार्तिकेय शर्मा भी रहे मौजूद

CM Nayab Saini Meeting With MPs, (आज समाज), नई दिल्ली/चंडीगढ़ : हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने गुरुवार को नई दिल्ली स्थित हरियाणा भवन में हरियाणा के सांसदों के साथ बैठक की। बैठक में केंद्रीय ऊर्जा, आवासन एवं शहरी कार्य मंत्री मनोहर लाल भी मौजूद रहे। इसके अलावा मीटिंग में सांसद कार्तिकेय शर्मा, लोकसभा सांसद धर्मवीर सिंह, नवीन जिंदल, राज्यसभा सांसद रेखा शर्मा, रामचंद्र जांगड़ा और सुभाष बराला मौजूद रहे।

सांसदों ने इस दौरान अपनी मांगें रखी

मुख्यमंत्री ने बैठक के दौरान सभी सांसदों से उनके क्षेत्र से जुड़ी मांगों को लेकर चर्चा करने के साथ ही उनके क्षेत्र में चल रहे विकास कार्यों पर भी बारीकी से बातचीत की। साथ ही सीएम सैनी ने विकास कार्यों पर मंथन किया। उन्होंने कहा, हरियाणा सरकार हर क्षेत्र में विकास कार्य कर रही है। सीएम ने बताया कि सांसदों के लोकसभा क्षेत्रों में भी निरंतर विकास कार्य जारी है। उन्होंने कहा कि बैठक का मकसद विकास कार्यों को और तेज गति से आगे बढ़ाना है ताकि आमजन को सरकारी परियोजनाओं का अधिक से अधिक लाभ मिल सके। सांसदों ने इस दौरान केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल के समक्ष अपनी मांगें रखी।

हमारी प्राथमिकता : तेज़ काम, समयबद्ध समाधान और ठोस विकास – सांसद कार्तिकेय शर्मा

वहीं बैठक के बाद मीडिया से बातचीत के दौरान सांसद कार्तिकेय शर्मा ने कहा कि माननीय मुख्यमंत्री नायब सैनी जी और माननीय केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल जी के साथ हुई चर्चा का फोकस बिल्कुल स्पष्ट था। हमारी प्राथमिकता वही है जो जनता की ज़िंदगी को सीधे बेहतर बनाए-तेज़ काम, समयबद्ध समाधान और ठोस विकास हो। सांसद कार्तिकेय शर्मा ने बताया कि बैठक में ये भी चर्चा हुई कि हरियाणा की कौन बातें और जन हित से जुड़े मुद्दे हैं जो हम प्रबल तरीके से संसद में उठा सकते है। क्योंकि संसद सत्र के दौरान ही अपने क्षेत्र के विषय सरकार के सामने रखने का मौका मिलता है, तो जनता से जुड़े मुद्दे, जो कि सरकार के संज्ञान में लाने चाहिए उन मुद्दों पर चर्चा की गई। वहीं कांग्रेस रैली पर कहा कि शायद इस बहाने कांग्रेस एक हो जाए।

ये भी पढ़ें : Indigo Crisis से परेशान यात्रियो के लिए राहत, कंपनी ने किया मुआवजे का ऐलान, स्पेशल ट्रैवल वाउचर भी मिलेगा 