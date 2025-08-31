CM Nayab Saini: सीएम नायब सैनी ने कुरुक्षेत्र में साइक्लोथॉन यात्रा को दिखाई हरी झंडी

सीएम नायब सैनी ने झाड़ू लगा किया श्रमदान, पौधरोपण भी किया

CM Nayab Saini, (आज समाज), कुरुक्षेत्र: हरियाणा के सीएम नायब सैनी आज कुरुक्षेत्र के दौरे पर है। इस दौरान सबसे पहले सीएम नायब सैनी ने ब्रह्मसरोवर पर स्वच्छ कुरुक्षेत्र, मेरा कुरुक्षेत्र, मेरा अभिमान अभियान के तहत सड़क पर झाड़ू लगाई। इस मौके पर सीएम के साथ पूर्व राज्यमंत्री सुभाष सुधा, नगर परिषद की चेयरपर्सन और भाजपा के जिलाध्यक्ष तेजिंद्र सिंह गोल्डी ने भी श्रमदान किया।

सीएम ने ब्रह्मसरोवर पर पौधरोपण करके हरियाली का संदेश भी दिया। सीएम के दौरे को लेकर प्रशासन अलर्ट है। कई दिनों से अधिकारी कार्यक्रम को लेकर तैयारियां कर रहे थे।

धार्मिक नगरी को पूरी तरह साफ-सुथरा रखना हमारा कर्तव्य

अभियान की शुरूआत करते हुए सीएम नायब सैनी ने कहा कि इसी गीता की धरती से श्रीकृष्ण ने हजारों साल पहले पूरी मानवता को अमर संदेश दिया था। यहां दुनिया के कोने-कोने से लोग आते हैं और ऐसे में हमारी जिम्मेदारी है कि हम अपनी इस धार्मिक नगरी को पूरी तरह साफ-सुथरा रखें। ताकि यहां आने वाला हर व्यक्ति गीता के साथ-साथ स्वच्छता का भी संदेश लेकर जाए। उन्होंने कहा कि यह हमारे लिए सौभाग्य की बात है कि हम इस धरती पर रहने वाले हैं।

स्वच्छ कुरुक्षेत्र की आधिकारिक वेबसाइट का शुभारंभ भी किया

सीएम राष्ट्रीय खेल दिवस पर आयोजित भव्य साइक्लोथॉन यात्रा को हरी झंडी दिखाई। साथ ही स्वच्छ कुरुक्षेत्र की आधिकारिक वेबसाइट का शुभारंभ भी किया। सीएम ने नागरिकों से स्वच्छता वेबसाइट पर स्वच्छता की फोटो अपलोड करने का आह्वान किया।

खिलाड़ियों को सबसे अधिक पुरस्कार देने वाला देश का पहला राज्य हरियाणा

सीएम नायब सैनी ने कहा कि हरियाणा पदक जीतने वाले खिलाड़ियों को सबसे अधिक पुरस्कार देने वाला देश का पहला राज्य है। सरकार ने खिलाड़ियों को 593 करोड़ रुपए के पुरस्कार दिए हैं। इसके अलावा 2014 से अब तक 29 हजार से अधिक छात्रों को करीब 53 करोड़ रुपए की छात्रवृत्ति भी उनकी सरकार ने प्रदान की है। सरकार ने खेल उपकरण प्रावधान योजना बनाई गई है। इसके तहत 15634 खिलाड़ियों को उपकरण भी दिए जा रहे हैं।

गांव कलाल माजरा में सुनेंगे पीएम के मन की बात

सुबह करीब 11 बजे सीएम का काफिला सेक्टर-30 के पास गांव कलाल माजरा की ओर बढ़ेगा, जहां वे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मन की बात कार्यक्रम में शामिल होंगे। ग्रामीण चौपाल में आयोजित इस कार्यक्रम में सीएम केंद्र सरकार की योजनाओं को जनता तक पहुंचाएंगे। साथ ही लोगों के साथ बातचीत भी करेंगे।