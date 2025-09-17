Seva Pakhawada: आज रोहतक से सेवा पखवाड़े का शुभारंभ करेंगे सीएम नायब सैनी, हरियाणा में 1 नवंबर महिलाओं को मिलेंगे 2100 रुपए

कार्यक्रम में केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा भी करेंगे शिरकत

Seva Pakhawada, (आज समाज), रोहतक: हरियाणा के सीएम नायब सैनी आज रोहतक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिवस के अवसर पर सरकार की तरफ से सेवा पखवाड़े का शुभारंभ करेंगे। कार्यक्रम में केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा भी शिरकत करेंगे। वहीं, टैगोर आॅडिटोरियम में पीएम नरेंद्र मोदी का लाइव संबोधन भी दिखाया जाएगा।

सेवा पखवाड़े के दौरान सीएम नायब सैनी सुबह सुबह 6:30 बजे सुभाष चौक से स्वच्छता अभियान के तहत स्वच्छता ही सेवा पखवाड़ा का शुभारंभ करेंगे। इसके बाद मानसरोवर पार्क में पौधारोपण करेंगे और सुभाष चौक से नशा मुक्त हरियाणा की यूथ मैराथन को झंडी दिखाकर रवाना किया जाएगा।

नमो मियावाकी वन में पौधरोपण भी करेंगे

केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा एवं प्रदेश के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी सुबह 9:30 बजे हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण के सेक्टर 2 स्थित नगर निगम की भूमि पर विकसित किए जा रहे नमो मियावाकी वन में पौधारोपण करेंगे। इसके उपरांत केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री व सीएम नायब सैनी एमडीयू के टैगोर सभागार में स्वास्थ्य प्रदर्शनी, स्वास्थ्य जांच, रक्तदान शिविर तथा पोषण अभियान के तहत स्वस्थ नारी सशक्त परिवार कार्यक्रम में शिरकत करेंगे। साथ ही पीएम नरेंद्र मोदी लाइव जुड़ेंगे।

भगवान विश्वकर्मा जयंती समारोह में शामिल होंगे सीएम

सीएम नायब सिंह सैनी दोपहर बाद एक बजे नई अनाज मंडी परिसर में भगवान विश्वकर्मा जयंती के राज्य स्तरीय समारोह में बतौर मुख्यातिथि शिरकत करेंगे। सूचना, जनसंपर्क एवं भाषा विभाग द्वारा समारोह स्थल पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जीवन एवं मिशन पर आधारित प्रदर्शनी लगाई जाएगी, जिसका सीएम नायब सिंह सैनी अवलोकन करेंगे।

लाडो लक्ष्मी योजना के तहत महिलाओं को जल्द मिलेंगे 2100 रुपए

वहीं हरियाणा में लाडो लक्ष्मी योजना के तहत महिलाओं को जल्द ही 2100 रुपए मिलने शुरू हो जाएंगे। प्रदेश के सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री कृष्ण बेदी ने इस बात की पुष्टि की है। उनका कहना है कि योजना के संबंध में एक मोबाइल ऐप 25 सितंबर को सीएम नायब सैनी लांच करेंगे। इसके बाद 1 नवंबर से महिलाओं के खाते में 2100 रुपए आने शुरू हो जाएंगे। उन्होंने बताया कि 1 फोन से 20 से 25 महिलाएं रजिस्ट्रेशन कर सकती हैं, जिनके पास स्मार्टफोन नहीं है वो एक ही फोन से अपना रजिस्ट्रेशन कर पाएंगी। इसके लिए उन्हें सीएससी सेंटर तक दौड़ लगाने की जरूरत नहीं है।

महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाना लक्ष्य

कृष्ण बेदी ने बताया कि इस योजना पर 4 हजार 62 करोड़ रुपए सालाना खर्च होगा। जो महिलाएं 15 सालों से हरियाणा में रह रही हैं, उन्हें भी इस योजना का लाभ मिलेगा। कैबिनेट मंत्री ने कहा कि आज बहनें आत्मनिर्भर नहीं हैं। पैसों के लिए परिवार के पुरुष सदस्यों को देखना पड़ता था। इसलिए सरकार ने ये योजना शुरू कर महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने का काम किया है।