Haryana Transfer Policy: हरियाणा में शिक्षकों की आॅनलाइन ट्रांसफर पॉलिसी में बदलाव को सीएम नायब सैनी ने दी मंजूरी

जल्द लांच होगा पोर्टल, दीपावली के आसपास शिक्षकों को मिल सकता है आॅनलाइन ट्रांसफर का तोहफा
Haryana Transfer Policy, (आज समाज), चंडीगढ़: हरियाणा में शिक्षकों को जल्द ही आॅनलाइन ट्रांसफर का तोहफा मिलने वाला है। शिक्षकों की आॅनलाइन ट्रांसफर पॉलिसी से संबंधित निदेशालय के संशोधित प्रस्ताव को हरियाणा के सीएम नायब सैनी ने मंजूरी प्रदान कर दी है। सीएम से मंजूरी मिलने के बाद अब प्रस्ताव को मानव संसाधन विभाग की मंजूरी के लिए भेज दिया गया है। यहां से मंजूरी मिलने के बाद सरकार जल्द ही पोर्टल लांच करेंगी।

कयास लगाए जा रहे है कि दीपावली के आसपास शिक्षकों को आॅनलाइन ट्रांसफर का सरकार की ओर से दिया जाएगा। ट्रांसफर से पहले शिक्षकों से आपत्तियां भी मांगी जाएंगी। दरअसल, शिक्षा विभाग ने साल 2016 में ट्रांसफर पॉलिसी बनाई थी। उसी साल पहली बार सभी शिक्षकों के तबादले हुए। इसके बाद 2017, 2019 और फिर आखिरी बार 2022 में तबादले किए गए। लेकिन जेबीटी शिक्षकों के 2016 के बाद से अब तक तबादले नहीं हुए हैं।

जल्द मिलेंगे राज्य शिक्षक पुरस्कार

हरियाणा में जल्द ही शिक्षक पुरस्कार की घोषणा होने वाली है। पिछले दो वर्षों से राज्य शिक्षक पुरस्कार की घोषणा नहीं होने के कारण शिक्षकों में निराशा का माहौल था, लेकिन अब सरकार अक्टूबर के पहले हफ्ते में योग्य शिक्षकों को राज्य शिक्षक पुरस्कार देने पर विचार कर रही है। शिक्षक पुरस्कार देने संबंधी कई औपचारिकताओं को पूरा कर लिया है।

दो साल से नहीं मिले पुरस्कार

हरियाणा में शिक्षकों को दो साल से राज्य शिक्षक पुरस्कार नहीं मिले हैं। 2024 और 2025 के पुरस्कारों की घोषणा अभी तक नहीं हुई है। पिछली बार 2023 में सरकार ने एक साथ 2022 और 2023 के पुरस्कार वितरित किए थे।

1 लाख रुपए का नगद मिलता हैं

हरियाणा में राज्य शिक्षक पुरस्कार योजना के माध्यम से प्राथमिक, माध्यमिक, हाई स्कूल प्रधानाध्यापक और उच्चतर माध्यमिक स्तर सहित विभिन्न श्रेणियों के शिक्षकों को 100,000 और प्रशस्ति पत्र सहित दस राज्य पुरस्कार दिए जाते हैं।

आवेदन के लिए 15 साल का अनुभव जरूरी

राज्य शिक्षक पुरस्कार-2025 के लिए आवेदन करने के लिए कक्षा शिक्षकों के पास कम से कम 15 वर्षों का नियमित शिक्षण अनुभव होना चाहिए। प्रधानाध्यापक, प्रधानाचार्य जिनके पास 20 वर्र्षों का नियमित शिक्षण अनुभव हो, जिसमें से कम से कम 5 वर्षों की सेवा, सीडीसी प्रभार सहित, प्रधानाध्यापक, प्रधानाचार्य के रूप में हो।

