Gurugram News: सीएम नायब सैनी और केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल आज गुरुग्राम में, मेट्रो विस्तार के लिए भूमि पूजन कार्यक्रम में होंगे शामिल

जिला लोक संपर्क एवं कष्ट निवारण समिति की बैठक में शिकायतें भी सुनेंगे सीएम

Gurugram News (आज समाज), गुरुग्राम: हरियाणा के सीएम नायब सैनी और केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल आज गुरुग्राम में रहेंगे। इस दौरान सीएम नायब सैनी और केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल गुरुग्राम मेट्रो विस्तार के लिए भूमि पूजन कार्यक्रम में होंगे शामिल। कार्यक्रम सेक्टर 44 में आयोजित किया जाएगा। कार्यक्रम में केंद्रीय राज्य मंत्री राव इंद्रजीत और कैबिनेट मंत्री राव नरबीर को भी आमंत्रित किया गया है।

भूमि पूजन के बाद गुरुग्राम यूनिवर्सिटी आॅडिटोरियम में केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल और मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी एक सार्वजनिक सभा को संबोधित भी करेंगे। इस सभा में मेट्रो विस्तार परियोजना के महत्व, इसके आर्थिक और सामाजिक प्रभावों, और सरकार की अन्य विकास योजनाओं के बारे में विस्तार से बताया जाएगा।

जनता की शिकायतों और समस्याओं पर होगी चर्चा

भूमि पूजन कार्यक्रम से पहले मुख्यमंत्री नायब सैनी सेक्टर 43 में जिला लोक संपर्क एवं कष्ट निवारण समिति की बैठक लेंगे। इस बैठक में जनता की शिकायतों और समस्याओं पर चर्चा होगी और उनके त्वरित समाधान के लिए निर्देश जारी किए जाएंगे। यह बैठक स्थानीय प्रशासन और जनता के बीच संवाद का एक महत्वपूर्ण मंच है।

जिला विकास एवं मॉनिटरिंग कमेटी की बैठक भी लेंगे सीएम

दोपहर बाद मुख्यमंत्री जिला विकास एवं मॉनिटरिंग कमेटी की बैठक की अध्यक्षता करेंगे। इस बैठक में जिले में चल रही विभिन्न विकास परियोजनाओं की प्रगति की समीक्षा की जाएगी और भविष्य की योजनाओं पर चर्चा होगी।

उद्योग जगत के दिग्गजों के साथ सीएम ने की बैठक

मुख्यमंत्री गुरुवार को ही गुरुग्राम पहुंच चुके है। शाम को उन्होंने स्टार्टअप्स और उद्योग जगत के दिग्गजों के साथ बातचीत कार्यक्रम में हिस्सा लिया। इस दौरान मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश में स्टार्टअप्स को प्रोत्साहित करने के लिए राज्य सरकार प्रदेश के अग्रणी स्टार्टअप, कॉपोर्रेट्स और शैक्षणिक संस्थानों के साथ मिलकर राज्य में एक विश्व स्तरीय इनक्यूबेटर स्थापित करेगी।

मुख्यमंत्री ने कहा कि हरियाणा को सेमीकंडक्टर निर्माण हब बनाया जाएगा। हरियाणा सरकार भी राज्य में सेमीकंडक्टर निर्माण को बढ़ावा देने के लिए एक समर्पित नीति तैयार करेगी।