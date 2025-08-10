Hisar News: हिसार में सीएम फ्लाइंग की टीम ने 7 क्विंटल नकली मावा पकड़ा

डी फ्रिज में गंदे पानी के बीच रखा हुआ था माव, आ रही थी बदबू
Hisar News (आज समाज) हिसार: हरियाणा के हिसार में आज सुबह करीब 9 बजे सीएम फ्लाइंग ने एक अवैध रूप बने गोदाम पर दबिश दी। टीम ने यहां से करीब 7 क्विंटल नकली मावा बरामद किया। मावे को गंदे पानी के बीच डी फ्री में रखा गया था, जिसमें से बदबू आ रही थी। टीम ने मौके से एक युवक को हिरासत में लिया है।

युवक महावीर राजस्थान के चुरू का रहने वाला है। युवक ने पूछताछ में बताया कि यह मावा नकली है और शहर की लगभग सभी बड़ी दुकानों पर सप्लाई होता था। इसके अलावा बरवाला और उकलाना में भी इसकी सप्लाई होती थी। यह गोदाम हिसार की ढाणी श्याम लाल गली नंबर 3 की एंट्री स्थित है। हिसार रेंज इंचार्ज सुनैना के नेतृत्व में टीम रेड की।

बीकानेर के डूंगर का रहने वाला है मालिक, दो दिन पहले की जमानत पर आया जेल से बाहर

महावीर ने बताया कि यह मावा वह राजस्थान के बीकानेर से लाते थे और हिसार में इसका स्टॉक करते थे। महावीर ने बताया कि इस गोरखधंधे को करने वाला उसका मालिक बीकानेर डूंगर का रहने वाला है और उसकी अभी दो दिन पहले ही इसी तरह के केस में जमानत हुई है। पुलिस ने गोदाम से एक बही खाता भी जब्त किया है जहां-जहां इन मावों की सप्लाई होती थी।

तीज के समय घेवर पर लगाने के लिए भारी मात्रा में सप्लाई हुआ मावा

सीएम फ्लाइंग इंचार्ज सुनैना ने बताया कि नकली मावे को 150 रुपए किलो में दुकानों पर बेचा था आगे दुकानदार इसे शुद्ध मावा बताकर 500 रुपए किलो तब बेचते थे। तीज के समय घेवर पर लगाने के लिए यहां से खूब मावा सप्लाई हुआ था। इसके अलावा शहर के कई हलवाईयों ने इस गोदाम से मावा खरीदा हुआ है।

वेजीटेबल आॅयल से तैयार किया गया है मावा

फूड सेफ्टी आॅफिसर डॉ. पवन चहल ने बताया कि हमने 4 अलग-अलग सैंपल लिए हैं। सैंपल की रिपोर्ट आने पर आगे की कार्रवाई की जाएगी। मौके पर इनके पास किसी तरह का लाईसेंस नहीं मिला है। यह अवैध रूप से गोदाम चला रहे थे। पहली नजर में देखने पर यह वैजिटेबल आॅयल से तैयार किया हुआ लग रहा है बाकि लैब की रिपोर्ट बताएगी इसमें किस तरह की मिलावट है।

