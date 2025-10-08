Cm Flying Raid: हिसार में बिना लाइसेंस चल रही स्वीट्स शॉप पर सीएम फ्लाइंग की रेड

खाद्य पदार्थों के सैंपल लेकर जांच के लिए भेजे लैब

Cm Flying Raid, (आज समाज), हिसार: हरियाणा के हिसार में न्यू सैनी स्वीट्स शॉप पर सीएम फ्लाइंग ने दबिश दी। सीएम फ्लाइंग की जांच में सामने आया कि दुकान पर बिना लाइसेंस के मिठाइयां बनाई जा रही थी। मिठाई की दुकान के पास लाइसेंस ही नहीं है। लाइसेंस नहीं होने पर सीएम फ्लाइंग की टीम ने न्यू सैनी स्वीट्स का चालान कर दिया है। अब यह चालान एडीसी आॅफिस जाएगा, वहां से तय होगा कि कितना जुर्माना लगाया जाए।

बिना लाइसेंस मिठाइयां बनाने पर दुकानदार के खिलाफ खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2006 के तहत चालान किया गया है। आपको बता दें कि 6 महीने पहले, 5 अप्रैल को मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने हिसार दौरे के दौरान इसी न्यू सैनी स्वीट्स शॉप का उद्घाटन किया था। तब उनके साथ मंत्री रणबीर गंगवा और हांसी से भाजपा जिला अध्यक्ष अशोक सैनी भी थे।

गोदाम से मिला 1370 किलोग्राम मावा

सीएम फ्लाइंग टीम ने हिसार की टीम ने जब विद्युत नगर स्थित न्यू सैनी स्वीट्स के गोदाम पर रेड की तो पाया कि दुकान मालिक मोहन सैनी मौके पर मौजूद थे। जांच में पाया गया कि दुकानदार द्वारा खाद्य विभाग से मिठाइयां बनाने का कोई लाइसेंस नहीं लिया गया, और बिना लाइसेंस के ही मिठाइयां तैयार की जा रही थीं। गोदाम की जांच के दौरान टीम को कोल्ड स्टोर में लगभग 1370 किलोग्राम मावा मिला। इतना ही नहीं, इसी फ्रिजर में 10 किलोग्राम पनीर भी मिला।

3 मावे और 1 सैंपल पनीर कर जांच के लिए लैब भेजा

जिला खाद्य सुरक्षा अधिकारी डॉ. पवन चहल ने मौके से मावे के तीन सैंपल और पनीर का एक सैंपल भरकर जांच के लिए लैब में भेजा है। पवन चहल ने बताया कि रिपोर्ट आने के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी।

स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ करने वालों को बख्शा नहीं जाएगा

सीएम फ्लाइंग इंचार्ज सुनैना ने कहा कि सरकार के निर्देशानुसार त्योहारी सीजन में मिलावटी मिठाइयां बनाने और बेचने वालों के खिलाफ सख्त अभियान चलाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि जनता के स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ करने वालों को किसी भी सूरत में बख्शा नहीं जाएगा।

