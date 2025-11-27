CM Nayab Saini: बास्केटबॉल खिलाड़ियों की मौत पर सीएम ने जताया दुख, परिजनों को 5-5 लाख देने का ऐलान

सीएम ने खेल परिसरों के निरीक्षण के भी दिए निर्देश, कहा लापरवाही बर्दाश्त नहीं होगी

CM Nayab Saini, (आज समाज), चडीगढ़: हरियाणा के रोहतक में 2 बास्केटबॉल खिलाड़ियों की मौत पर सीएम नायब सैनी ने शोक प्रकट किया है। सीएम ने कहा कि इस दुख की घड़ी में सरकार परिजनों के साथ है। उन्होंने शोकाकुल परिजनों को 5-5 लाख रुपए देने का भी ऐलान किया है।

वहीं रोहतक में बास्केटबॉल कोर्ट गिरने से हुई नेशनल खिलाड़ी की मौत के बाद जिला खेल अधिकारी अनूप सिंह को सस्पेंड कर दिया गया है। साथ ही लाखनमाजरा खेल नर्सरी को भी सस्पेंड करते हुए जांच और खेल उपकरणों में सुधार के लिए एक कमेटी भी बनाई गई है।रोहतक के राजीव गांधी स्टेडियम के इंचार्ज को कमेटी में शामिल किया गया है।

कल खेल मंत्री ने बुलाई हाई लेवल मीटिंग

खेल राज्य मंत्री गौरव गौतम ने भी 28 नवंबर को पंचकूला के ताऊ देवीलाल स्टेडियम में एक हाई लेवल मीटिंग बुला ली है। इसमें वरिष्ठ अधिकारियों समेत सभी जिला खेल अधिकारियों को भी बुलाया गया है। इसके अलावा विभाग के महानिदेशक की तरफ से जारी पत्र में स्पष्ट कहा गया है कि किसी भी परिसर में ऐसा इक्विपमेंट प्रयोग में नहीं आना चाहिए, जो खिलाड़ियों के लिए खतरा बने।

असुरक्षित इक्विपमेंट हटाने के निर्देश

सभी जिला खेल अधिकारियों, मोतीलाल नेहरू खेल स्कूल राई, अंबाला, हिसार, रोहतक और गुरुग्राम रेंज के उपनिदेशकों को तुरंत निरीक्षण कर सभी असुरक्षित इक्विपमेंट हटाने को कहा गया है। विभाग ने चेतावनी दी है कि आदेशों की अवहेलना पर किसी भी घटना की जिम्मेदारी संबंधित अधिकारी की ही होगी।

इसके अलावा प्रोजेक्ट चीफ इंजीनियर और स्पोर्ट्स एंड फिजिकल फिटनेस अथॉरिटी आॅफ हरियाणा को कोआॅर्डिनेट कर ऐसे इक्विपमेंट की मरम्मत और बदलाव प्राथमिकता के आधार पर करने के निर्देश दिए गए हैं।

खिलाड़ियों की सुरक्षा सरकार प्राथमिकता

सीएम ने कहा कि खिलाड़ियों की सुरक्षा सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। खेल विभाग को खेल उपकरणों और जरूरी सामान की मरम्मत और रखरखाव मजबूत करने के निर्देश दिए गए हैं। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को सख्त और स्पष्ट निर्देश देते हुए कहा, ऐसे हादसों की पुनरावृत्ति किसी भी स्थिति में स्वीकार्य नहीं होगी।

पोल के नीचे दबने से हुई थी मौत

गौरतलब है कि गांव लाखनमाजरा में 17 वर्षीय नेशनल बास्केटबॉल खिलाड़ी हार्दिक राठी की प्रैक्टिस के दौरान पोल गिरने से मौत हो गई थी। हार्दिक 3 सब-जूनियर नेशनल और एक यूथ नेशनल में खेल चुके थे और उन्हें बास्केटबॉल फेडरेशन आॅफ इंडिया की इंदौर एकेडमी में भी चयनित किया गया था।

ठीक इसी प्रकार का हादसा 23 नवंबर को बहादुरगढ़ में भी सामने आया था जहां शहीद ब्रिगेडियर होशियार सिंह स्टेडियम में जर्जर बास्केटबॉल पोल गिरने से घायल हुए 15 वर्षीय खिलाड़ी अमन की मंगलवार सुबह मौत हो गई थी।

