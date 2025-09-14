Punjab Weather Update: पंजाब के कई इलाकों में छाए रहेंगे बादल, हल्की बारिश के भी आसार

17 और 18 सितंबर को प्रदेश के कई हिस्सों में हो सकती है बारिश

(आज समाज), चंडीगढ़: मौसम विभाग ने आज पंजाब के कई इलाकों में बादल छाए रहने और हल्की बारिश होने का अनुमान जताया है। बाकी हिस्सों में मौसम साफ रहने की संभावना भी जताई गई है। मौसम विभाग के अनुसार 17 और 18 सितंबर को पंजाब के कई हिस्सों में बारिश हो सकती है। बारिश से राहत मिलने के बाद बाढ़ प्रभावित इलाकों में पानी कम होने लगा है। राज्य सरकार ने राहत और सफाई कार्य तेज कर दिया है।

सरकारी टीमें गांव-गांव जाकर सफाई अभियान शुरू करेंगी, ताकि पानी उतरने के बाद ग्रामीणों को हो रही दिक्कतों से राहत मिल सके। मौसम विभाग के अनुसार इन दिनों सुबह-शाम मौसम ठंडा रहता है, जबकि दोपहर में धूप निकलने से गर्मी बढ़ जाती है। अगर बात तापमान की करें तो सबसे ज्यादा तापमान 34.5 सेल्सियस पटियाला और बठिंडा में रिकॉर्ड किया गया है। वहीं, न्यूनतम तापमान भी बठिंडा में की रिकॉर्ड किया गया है। जोकि 24 सेल्सियस था।

नदियों का जलस्तर हो रहा कम

पहाड़ों में बारिश की कमी के बाद अब पंजाब में भी जन जीवन सामान्य होना शुरू हो गया है। साथ ही बॉर्डर पर जहां-जहां नुकसान हुआ है, वहां पर नुकसान का जायजा लिया जा रहा है। पिछले करीब एक हफ्ते से पंजाब की बाढ़ की स्थिति में कुछ सुधार देखा गया है, साथ ही साथ सभी नदियों का जलस्तर लगातार कम हो रहा है।

लुधियाना में नाला ओवरफ्लो

वहीं लुधियाना में गंदे नाले की समय से सफाई ना होने के कारण ओवरफ्लो होने के कारण कई इलाकों में गंदा पानी भर गया है। रात 10 बजे बाद पानी का स्तर बढ़ गया है। इलाका निवासियों के मुताबिक नाले की समयनुसार सफाई नहीं करवाई जाती जिस कारण नाले के नीचे जमीन में गैस भर गई और कही न कही से या तो जमीन उखड़ रही है या फिर गटर के ढक्कन अपने आप ऊपर उठ रहे हैं। लोगों के घरों की दरवाजे तक पानी भर गया है। निगम की लापरवाही है कि बरसात से पहले नाले की सफाई नहीं करवाई गई। ये गंदा नाला गुरुद्वारा दुख निवारण साहिब से शुरू होकर गोशाला रोड तक जाता है।

विधायक भी पहुंचे मौके पर

घटना का पता चलते ही विधायक अशोक पराशर पप्पी मौके पर पहुंचे। उन्होंने कहा कि पहले भी बरसात के समय ढोक्का मोहल्ले में भी पानी आ गया था। 16-16 फूट तक नाला ढका हुआ है जिस कारण दिक्कतें आ रही है। अब इस समस्या का हल करवाया जा रहा है। डिस्पोजल आदि मशीनें लगाई गई है ताकि पानी को जल्द मेन लाइन में डाला जा सके।

