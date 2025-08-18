Cloudburst warning in Jammu : जम्मू में बादल फटने की चेतावनी, अगले 72 घंटे भारी

भारी से बहुत भारी बारिश की चेतावनी, प्रशासन ने जारी की एडवाइजरी
Cloudburst warning in Jammu (आज समाज), जम्मू : तीन दिन में दो बार बादल फटने की घटना का सामना कर चुके जम्मू के लिए अगले तीन दिन फिर से भारी पड़ सकते हैं। भारतीय मौसम विभाग ने आने वाले 72 घंटे के लिए जम्मू के कई क्षेत्रों में भारी से बहुत भारी बारिश पड़ने और बादल फटने की चेतावनी जारी की है। मौसम विभाग के अनुसार जम्मू, रियासी, उधमपुर, राजौरी, पुंछ, सांबा और कठुआ में बारिश की संभावना है।
इसके अलावा डोडा, किश्तवाड़, रामबन और कश्मीर मंडल के कुछ स्थानों पर मध्यम तीव्र बारिश के साथ तेज हवाएं चल सकती हैं। 19 अगस्त के दौरान कुछ संवेदनशील स्थानों पर बादल फटने, अचानक बाढ़ आने और भूस्खलन सहित मिट्टी धंसने या पत्थर गिरने की आशंका है। विभाग ने जल निकायों, झरनों, नालों और नदियों से दूर रहने की सलाह दी है।
चिशोती में दो शव और मिले, मृतकों की संख्या 62 हुई
चिशोती में रविवार सुबह दो और शव मिले। इसके साथ ही वीरवार को आई आपदा में मृतकों की संख्या बढ़कर 62 हो गई है। रविवार को भी एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, सीआईएसएफ और पुलिस की टीमें लापता लोगों की तलाश में जुटी रहीं। रविवार सुबह मिले दोनों शव क्षत-विक्षत थे। इससे इनकी पहचान में मुश्किल हो रही थी। नेता प्रतिपक्ष सुनील शर्मा ने बताया कि एक शव की पहचान हो गई। यह शव जम्मू के बिश्नाह निवासी धीरज शर्मा का था। वहीं महिला के शव की शिनाख्त नहीं हो सकी।
उधर, किश्तवाड़ जिला प्रशासन ने सभी संबंधित विभागों, जिनमें राजस्व, लोक निर्माण विभाग, जल शक्ति, स्वास्थ्य, शिक्षा और बीआरओ शामिल हैं, को हाई अलर्ट पर रहने के निर्देश दिए गए हैं। फील्ड स्टाफ को अपने-अपने मुख्यालयों में तैनात रहकर आपात स्थिति में तत्काल प्रतिक्रिया देने के लिए तैयार रहना होगा।
हिमाचल में भी भारी बारिश की चेतावनी
जम्मू के साथ ही मौसम विभाग ने हिमाचल प्रदेश में भी आने वाले दिनों में भारी बारिश की चेतावनी जारी की है। भारी बारिश से जहां हिमाचल प्रदेश में व्यापक नुकसान हो रहा है वहीं लगातार पानी आने से पंजाब और हरियाणा की ज्यादात्तर नदियां उफान पर हैं और दोनों प्रदेशों के कई जिले बाढ़ की चपेट में आ चुके हैं। यदि आने वाले दिनों में हिमाचल प्रदेश में बारिश का दौर जारी रहता है तो उत्तर प्रदेश में बाढ़ के हालात और भी ज्यादा बिगड़ सकते हैं।
