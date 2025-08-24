Cleanliness Program : जिला के सभी सरकारी व निजी कार्यालयों में चलाया जाएगा स्वच्छता कार्यक्रम

प्रधानमंत्री मोदी की मन की बात में सराहे गए भिवानी जिला के 50 युवाओं ने किया श्रमदान

Cleanliness Program(आज समाज) गुरुग्राम। हरियाणा सरकार द्वारा प्रदेश भर में रविवार से 11 सप्ताह का हरियाणा शहर स्वच्छता अभियान आरंभ किया गया है। गुरुग्राम को स्वच्छ, सुंदर और स्वस्थ बनाने की दिशा में डीसी अजय कुमार के नेतृत्व में लघु सचिवालय परिसर में व्यापक स्वच्छता कार्यक्रम चलाया गया। डीसी और अन्य अधिकारियों ने झाडू लगाकर लघु सचिवालय की सफाई की।

सडक़ों, पार्किंग स्थल और कार्यालय कक्षों की सफाई की गई

सुबह सात बजे आरंभ हुए इस कार्यक्रम में लघु सचिवालय के सभी अधिकारियों और कर्मचारियों ने पूरे उत्साह के साथ भाग लिया। लगभग तीन घंटे तक चले इस अभियान के दौरान परिसर की सडक़ों, पार्किंग स्थल और कार्यालय कक्षों की सफाई की गई तथा अनावश्यक सामान का निस्तारण किया गया। सभी विभागों ने अपने-अपने कार्यालयों को व्यवस्थित और स्वच्छ बनाने में सक्रिय भूमिका निभाई। अभियान के दौरान डीसी अजय कुमार ने कहा कि मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के मार्गदर्शन में आज से 11 सप्ताह का हरियाणा शहर स्वच्छता अभियान आरंभ किया गया है।

प्रदेश भर में स्वच्छता पखवाड़ा मनाया जाएगा

जिसमें स्वच्छता संकल्प के तहत शहर के सौंदर्यीकरण के लिए जिला स्तरीय हितधारक बैठकें आयोजित की जाएंगी। उन्होंने बताया कि अभियान के तहत सभी सरकारी/निजी कार्यालयों में सफाई अभियान आयोजित किया जाएगा। इसके साथ साथ सभी सरकारी/निजी भवनों, पर्यटन और धार्मिक स्थलों की सफेदी और रंगाई का कार्य भी प्राथमिकता के साथ पूरा करवाया जाएगा। इसी तरह 17 सितंबर से दो अक्टूबर तक प्रदेश भर में स्वच्छता पखवाड़ा मनाया जाएगा।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मन की बात कार्यक्रम में देश भर में प्रोत्साहन प्राप्त कर चुकी भिवानी जिला के दुल्हेड़ी गांव की युवा स्वच्छता जन सेवा समिति ने भी इस श्रमदान कार्यक्रम में अपनी महत्वपूर्ण भागीदारी निभाई। समिति से जुड़े पवन सैनी के नेतृत्व में लगभग 50 युवा सुबह से ही लघु सचिवालय परिसर में पहुंचे और सफाई अभियान में सक्रिय रूप से शामिल हुए।

स्वच्छता केवल एक दिन का कार्य नहीं

डीसी अजय कुमार ने कहा कि स्वच्छता केवल एक दिन का कार्य नहीं है, बल्कि इसे हमें अपनी आदत और जीवनशैली का हिस्सा बनाना होगा। जब हर नागरिक अपने स्तर पर जिम्मेदारी निभाएगा, तभी गुरुग्राम वास्तव में स्वच्छ और स्वस्थ बनेगा।

उन्होंने कहा, आज का यह श्रमदान केवल सफाई तक सीमित नहीं है, बल्कि यह सामूहिक चेतना और सामाजिक जिम्मेदारी का प्रतीक है। हम सब मिलकर यदि यह संकल्प लें कि अपने घर, कार्यालय और आसपास का क्षेत्र हमेशा स्वच्छ रखेंगे, तो निश्चित ही गुरुग्राम देश के सबसे स्वच्छ शहरों में गिना जाएगा।