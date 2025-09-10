Cleanliness is Service Compaign : 25 को ‘एक दिन, एक घंटा, एक साथ’ श्रमदान गतिविधि का होगा आयोजन : शिखा

फरीदाबाद में 17 सितम्बर से 2 अक्टूबर तक ‘सेवा पखवाड़ा’ और ‘स्वच्छता ही सेवा’ अभियान

Cleanliness is Service Compaign(आज समाज) फरीदाबाद। हरियाणा सरकार व पेयजल एवं स्वच्छता विभाग, जल शक्ति मंत्रालय भारत सरकार के आदेशो की अनुपालना में उपायुक्त (डीसी) विक्रम सिंह के मार्गदर्शन में स्वच्छ भारत मिशन- ग्रामीण के अन्तर्गत 17 सितंबर से 2 अक्टूबर 2025 तक ‘सेवा पखवाड़ा’ और ‘स्वच्छता ही सेवा’ 2025 अभियान का आयोजन किया जा रहा है। इस अभियान का उद्देश्य सामूहिक नागरिक कार्रवाई और सामुदायिक सहभागिता के माध्यम से सेवा और स्वच्छता की भावना को सुदृढ़ करना है।

इस अभियान का एक प्रमुख आकर्षण 25 सितंबर 2025 को आयोजित होने वाली ‘एक दिन, एक घंटा, एक साथ’ नामक राष्ट्रव्यापी श्रमदान गतिविधि है, जो नागरिकों से स्वच्छता के लिए एक घंटे की स्वैच्छिक सेवा के लिए एकजुट होने का आह्वान करती है। कार्यक्रम को प्रभावी रुप से चलाने हेतू बुधवार को मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद शिखा की अध्यक्षता में खंड विकास एवं पंचायत अधिकारियों की बैठक का आयोजन कर जरुरी दिशा निर्देश जारी किए गये।

आयोजन सभी ग्राम पंचायतो में किया जाएगा

इस अवसर पर उन्होने बताया कि 7 सितबर से 2 अक्टूबर 2025 तक ‘सेवा पखवाड़ा और स्वच्छता ही सेवा’ का आयोजन सभी ग्राम पंचायतो में किया जाएगा। प्रत्येक जिले से पांच ग्राम पंचायतों को स्वयं को स्वेच्छा से प्लास्टिक मुक्त घोषित करना। इस अभियान के दौरान जो जिले की तीन ग्राम पंचायत सबसे स्वच्छ एवं सुंदर होगी उन्हे जिला स्तर पर सम्मानित किया जाएगा। जिले स्तर पर चयनित तीन ग्राम पंचायतों को जिला स्तर पर 22 सितम्बर को एवं 26 सितम्बर को राज्य स्तर पर सम्मानित किया जाएगा।

