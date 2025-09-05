Cleanliness Campaign : सफाई अभियान की शुरुआत, वार्ड 3 में एक महीने का विशेष कार्यक्रम

Cleanliness Campaign(आज समाज नेटवर्क) पंचकुला। आज वार्ड नंबर 3 के सेक्टर 7 में हरियाणा प्रदेश के स्वच्छता प्रमुख श्री सुभाष चंद्र जी ने विशेष सफाई अभियान की शुरुआत की। इस अवसर पर नगर निगम के डीएमसी, सीएसआई अविनाश सिंगला, वार्ड पार्षद श्रीमती रितु गोयल, पूर्व पार्षद सी.बी. गोयल, सफाई अभियान के लिए बनी वार्ड 3 कमेटी के सदस्य, तथा सेक्टर 7, 17 और 18 के प्रतिनिधि जैसे जे.एल. अरोड़ा, के.के. भसीन, चमनलाल कौशिक, वैभव मनचंदा, विशाल चंडोक, राणा जी, के.एल. भाटिया, सतीश जुत्स, कृष्ण गोयल सहित बड़ी संख्या में लोग उपस्थित रहे।

इस अवसर पर एक महीने तक चलने वाले स्वच्छता अभियान की रूपरेखा तैयार की गई, जिसमें अतिरिक्त दो ट्रैक्टर-ट्रॉली, आठ सफाई मित्र, एक जेसीबी तथा निगम अधिकारियों की निगरानी में अभियान संचालित किया जाएगा। 31 सदस्यीय कमेटी से आग्रह किया गया कि वे वार्ड में सफाई सुनिश्चित करें और कचरा कहीं भी जमा न हो।

टीम ने सेक्टर 17 में नाले के पास फैले कचरे का निरीक्षण किया और अधिकारियों को निर्देश दिए कि सड़क के दोनों ओर जमा कूड़ा दो दिन के भीतर हटाया जाए। श्री सी.बी. गोयल ने सभी उपस्थित जनों का आभार व्यक्त किया और अभियान को सफल बनाने का संकल्प दोहराया।

