Cleanliness Campaign : रेवाड़ी स्वच्छता की श्रेणी में हो रहा अग्रसर : लक्ष्मण यादव

Rewari is progressing in the category of cleanliness Laxman Yadav
राव तुलाराम मार्ग पर सफाई अभियान चलाते विधायक लक्ष्मण यादव व आई लव रेवाड़ी टीम।
  • विधायक लक्ष्मण सिंह यादव ने शहर में की सफाई

Rewari News(आज समाज नेटवर्क) रेवाड़ी। हरियाणा शहरी स्वच्छ अभियान के अंतर्गत रेवाड़ी शहरी क्षेत्र को स्वच्छ व सुंदर बनाने में जुटे विधायक लक्ष्मण सिंह यादव के नेतृत्व में रविवार को म्हारा रेवाड़ी स्वच्छ रेवाड़ी अभियान की श्रंख्ला में महाराजा हॉस्पिटल से निरंकारी भवन तक सफाई कार्य किया गया।इस अवसर पर आई लव रेवाड़ी की टीम और कार्यकर्ता साथ मिलकर सफाई अभियान में भागीदार बने। म्हारा रेवाड़ी स्वच्छ रेवाड़ी के तहत आयोजित इस स्वच्छता अभियान से जुड़े लोगों ने विधायक के साथ हाथों में झाडू लेकर सडक़ों पर सफाई की। इस दौरान सडक़ के दोनों ओर जमीं गंदगी व मिट्टी को भी साफ किया गया।

इस मौके पर विधायक लक्ष्मण सिंह यादव ने कहा कि हरियाणा सरकार की ओर से चलाए जा रहे शहरी स्वच्छता अभियान में रेवाड़ी जिला के शहरी क्षेत्र सफाई व्यवस्था में होने वाली रैंकिंग में आने वाले समय में उम्दा प्रदर्शन करेंगे। उन्होंने कहा कि उन्हें पूर्ण विश्वास है कि रेवाड़ी का हर आमजन सफाई योद्धा के रूप में शासन-प्रशासन की ओर से चलाई जा रही म्हारा रेवाड़ी-स्वच्छ रेवाड़ी मुहिम में उत्साहपूर्वक भागीदार बन रहा है और रेवाड़ी स्वच्छता की श्रेणी में अग्रसर हो रहा है।

