Jyotish Food Rules: घर पर भोजन करने के बाद अपनी प्लेट खुद करें साफ, लक्ष्मीजी की बरसेगी कृपा

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Rajesh
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Jyotish Food Rules: घर पर भोजन करने के बाद अपनी प्लेट खुद करें साफ, लक्ष्मीजी की बरसेगी कृपा
Jyotish Food Rules: घर पर भोजन करने के बाद अपनी प्लेट खुद करें साफ, लक्ष्मीजी की बरसेगी कृपा

भोजन के बाद थाली साफ करने से अन्नपूर्णा देवी होती हैं प्रसन्न
Jyotish Food Rules, (आज समाज), नई दिल्ली: भोजन करने के बाद हमें अपनी थाली क्यों साफ करनी चाहिए? दरअसल, भोजन करना अन्न यज्ञ कहलाता है. इस यज्ञ के प्रारंभ से अंत तक विनम्रता, भक्ति और कृतज्ञता का भाव होना चाहिए। भोजन को परब्रह्म का रूप माना जाता है। शास्त्रों के अनुसार, भोजन करने के बाद थाली साफ करने से कभी भी भोजन की कमी नहीं होगी। अन्नपूर्णा, जो भोजन प्रदान करने वाली देवी हैं और भोजन तैयार करने वाले सभी लोगों के प्रति कृतज्ञता और सम्मान का प्रतीक है।

जब हमारे घर मेहमान आते हैं, तो हमें उन्हें इस भाव से भोजन परोसना चाहिए जैसे वे भगवान हों। यह हमारा कर्तव्य है। घर पर भोजन करने के बाद हमें थाली को इस तरह साफ करना चाहिए कि उस पर एक भी दाना न बचे। यदि संभव हो तो थाली को धोकर या कम से कम साफ जगह पर रखना चाहिए। ऐसा करने से सौभाग्य प्राप्त होता है। अनुशासन, विनम्रता और सहनशीलता का विकास होता है। मन में कृतज्ञता का भाव उत्पन्न होता है और पारिवारिक संबंध सुधरते हैं।

थाली में कभी भी न धोएं हाथ

ज्योतिष शास्त्र के अनुसार, चावल शुक्र और चंद्रमा दोनों का कारक है। इस अनुष्ठान का नियमित पालन करने से आर्थिक समृद्धि प्राप्त होती है। लक्ष्मी के घर में रहने से नकारात्मक ऊर्जाएं घर से निकल जाती हैं और घर में आत्मीयता बढ़ती है।

थाली में हाथ न धोना बेहतर है और थाली को कहीं और रखकर हाथ धोना चाहिए। किसी भी कारण से थाली में भोजन न छोड़ें, केवल उतना ही रखें जितना आवश्यक हो। ऐसा माना जाता है कि भोजन करने के बाद हाथ धोने और थाली को दो-तीन मिनट के लिए वैसे ही छोड़ने से लक्ष्मीजी नाराज हो जाती है।

रात में कभी भी सिंक में न छोड़ें बर्तन

यह एक अनुशासित और नियमबद्ध परंपरा है। शास्त्रों में कहा गया है कि थाली को रात भर सिंक में नहीं छोड़ना चाहिए और रात में ही उसे साफ कर लेना चाहिए। हालांकि, ये नियम कुछ स्थितियों में लागू नहीं होते। उदाहरण के लिए, शादी या होटल में मेहमान के तौर पर थाली हटाना अच्छा नहीं होता है क्योंकि वहां यह सेवा कर्मचारियों की जिम्मेदारी होती है।

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