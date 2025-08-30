Clashes broke out during Ganesh Visarjan in Bihar : बिहार में गणेश विसर्जन के दौरान हुई झड़प, दो गुटों में जमकर हुई मारा मारी! लोगो के बीच बड़ा तनाव

Bihar News (आज समाज नेटवर्क) बिहार न्यूज़। टाउन थाना क्षेत्र के नीमारंग मोहल्ले में गणेश प्रतिमा विसर्जन के दौरान शुक्रवार रात लगभग 9:30 बजे अचानक दो पक्षों के बीच पथराव शुरू हो गया। दोनों तरफ से ईंट और पत्थर फेंके जाने लगे, जिससे भगदड़ मच गई और अफरा-तफरी का माहौल बन गया। इस घटना के बाद पूरे इलाके में तनाव फैल गया। सूचना मिलते ही टाउन थाना की पुलिस मौके पर पहुंची और घटना की जांच शुरू की। पुलिस के पहुंचने पर पथराव बंद हो गया।

पुलिस दोनों पक्षों से घटना के बारे में जानकारी जुटा रही है। मूर्ति विसर्जन करने वाले पक्ष का आरोप है कि वे शांतिपूर्वक विसर्जन कर रहे थे, तभी अचानक दूसरे पक्ष ने पथराव शुरू कर दिया। दूसरे पक्ष का कहना है कि पथराव मूर्ति विसर्जन करने वालों की ओर से किया गया। हालांकि, पथराव के कारणों का पता नहीं चल सका है। फिलहाल, दोनों पक्षों के लोग इस मामले में कुछ बताने से परहेज कर रहे हैं। पुलिस ने पूरे इलाके में भारी संख्या में बल तैनात किया है और गश्ती तेज कर दी है। पुलिस के वरीय अधिकारी भी घटनास्थल पर पहुंचे।

दोनों पक्षों में भिड़त के कारण आई चोंटे

नीमारंग मोहल्ला में गणेश की प्रतिमा विसर्जन के दौरान शुक्रवार की रात दोनों तरफ से लगातार ईंट पत्थर चलने लगे। इससे पूरे इलाके में तनाव व्याप्त हो गया। लोगों की काफी भीड़ घटनास्थल पर उमड़ पड़ी। दोनों तरफ से आरोप- प्रत्यारोप का दौर शुरू हो गया। मूर्ति विसर्जन करने वाले पक्ष का आरोप है कि दूसरे पक्ष ने अचानक पथराव शुरू कर दिया। बताया गया कि दोनों पक्ष के लोगों को चोटें आई हैं।

मौके पर पहुंचे डीएम, एसपी, एसडीओ व एसडीपीओ

गणेश प्रतिमा विसर्जन के दौरान दो पक्षों के बीच हुई हिंसक झड़प व पथराव के बाद हालात को काबू करने के लिए डीएम नवीन, एसपी विश्वजीत दयाल, एसडीओ और एसडीपीओ व बड़ी संख्या में पुलिस जवान घटनास्थल पर पहुंचे हैं। पदाधिकारियों द्वारा घटना की गहन जांच- पड़ताल की जा रही है। चारों ओर हालात का जायजा लिया जा रहा है। इस दौरान कुछ लोगों को हिरासत में लेकर पुलिस सख्ती के साथ पूछताछ कर रही है। हालांकि गिरफ्तारी के संबंध में पुलिस कुछ बताने से परहेज कर रही है। फिलहाल दोनों पक्ष के बीच उत्पन्न तनाव को खत्म करने का प्रयास पदाधिकारी द्वारा किया जा रहा है। घटना के हर पहलुओं की बारीकी से जांच पड़ताल की जा रही है।

