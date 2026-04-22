Civil Services Day: खुद को बेहतर बनाने का अपना सफर जारी रखें कर्मयोगी : मोदी

सिविल सेवक हर कोशिश को एक विकसित भारत बनाने के लक्ष्य से जोड़ें

देश के 1.6 करोड़ से ज्यादा सिविल सेवकों को उत्साह बढ़ाने वाले पत्र लिखे

Civil Services Day, (आज समाज), नई दिल्ली: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हर वर्ष 21 अप्रैल को मनाए जाने वाले सिविल सेवा दिवस के उपलक्ष्य में देश भर के 1.6 करोड़ से ज्यादा सिविल सेवकों को उत्साह बढ़ाने वाले पत्र लिखे हैं। इन पत्रों में उन्होंने लगातार सीखने और अपनी क्षमता बढ़ाने के प्रति उनके समर्पण को सराहा है। यह पहल ‘साधना सप्ताह 2026 – राष्ट्रीय शिक्षण सप्ताह’ के सफल आयोजन के बाद की गई है।

2 से 10 अप्रैल तक चला था साधना सप्ताह 2026…

यह सप्ताह 2 से 10 अप्रैल तक चला था, जिसमें iGOT कर्मयोगी प्लेटफॉर्म के ज़रिए सरकारी अधिकारियों ने बड़े पैमाने पर हिस्सा लिया था। इस ज़बरदस्त प्रतिक्रिया को देखते हुए, प्रधानमंत्री ने सभी रजिस्टर्ड कर्मयोगियों को अपना संदेश दिया और उनसे देश की सेवा में खुद को बेहतर बनाने का अपना सफ़र जारी रखने का आग्रह किया। एक खास कदम उठाते हुए, पीएम ने उन 33.4 लाख सिविल सेवकों को भी तारीफ़ के पत्र जारी किए, जिन्होंने इस सप्ताह के दौरान 4 या उससे ज़्यादा घंटे पढ़ाई की थी। इस सम्मान ने उनके पेशेवर विकास के प्रति उनके समर्पण और एक ज़्यादा सक्षम, कुशल और नागरिक-केंद्रित शासन व्यवस्था को मज़बूत बनाने में उनकी भूमिका को उजागर किया।

12 भाषाओं में जारी किए पत्र

ये पत्र 12 भाषाओं – हिंदी, अंग्रेजी, मराठी, ओडिया, गुजराती, बंगाली, कन्नड़, पंजाबी, असमिया, मलयालम, तेलुगु और तमिल में जारी किए गए थे। इससे यह सुनिश्चित हुआ कि ये पत्र सभी मंत्रालयों, विभागों, राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों तक पहुंचें। यह पहल विकसित भारत के बड़े विजन के अनुरूप है, जो शासन में बदलाव लाने के लिए लगातार सीखने को एक अहम जरिया मानता है।

प्रधानमंत्री का लगातार इस बात पर जोर

प्रधानमंत्री ने लगातार इस बात पर जोर दिया है कि भारत की प्रशासनिक मशीनरी को 2047 तक एक विकसित राष्ट्र बनने का लक्ष्य हासिल करने के लिए तेजी, बड़े पैमाने और नए तरीकों के साथ आगे बढ़ना होगा। हर साल 21 अप्रैल को मनाया जाने वाला सिविल सेवा दिवस, 1947 में सरदार वल्लभभाई पटेल के उस ऐतिहासिक भाषण की याद दिलाता है, जिसमें उन्होंने सिविल सेवकों को fभारत का स्टील फ्रेम’ बताया था।

राष्ट्रपति मुर्मू ने दी सिविल सेवकों को बधाई

राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने इससे पहले मंगलवार को सिविल सेवकों को बधाई दी और शासन को मजबूत बनाने तथा लोगों के जीवन को बेहतर बनाने में उनकी भूमिका को सराहा। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने भी राष्ट्र निर्माण के प्रति उनके समर्पण की तारीफ की। इस वार्षिक आयोजन में ‘लोक प्रशासन में उत्कृष्टता के लिए प्रधानमंत्री पुरस्कार’ भी शामिल हैं, जो विभिन्न जिलों और कार्यान्वयन इकाइयों में अपनाई गई नवीन और प्रभावशाली शासन पद्धतियों को मान्यता देते हैं, और साथ ही सिविल सेवकों के बीच सेवा और जवाबदेही की भावना को सुदृढ़ करते हैं।

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