Civil Hospital Jind : सीएमओ ने किया नागरिक अस्पताल का औचक निरीक्षण

एमरजेंसी में स्वास्थ्यकर्मी नही मिले वर्दी में, एसएनसीयू के बाहर नही जल रही थी लाइट

निरीक्षण में मिली खामियों को दूर करने के निर्देश : सीएमओ

Jind News ,आज समाज , जींद। नागरिक अस्पताल का सीएमओ डॉ. सुमन कोहली ने मंगलवार को औचक निरीक्षण किया। वो अधिकारियों के साथ पुरानी बिल्डिंग में एमरजेंसी वार्ड में पहुंची। यहां एमरजेंसी कर्मचारी ड्रेस में नही मिले। जिस पर तुरंत प्रभाव से उन्हें डे्रस पहनने के लिए कहा गया। इसके अलावा एमरजेंसी में रखे गए कंप्यूटर सेट बंद थे। जिन्हें ऑन करने के लिए कहा गया। सीएमओ ने एमरजेंसी के बाहर रखे स्ट्रेचर पर चादर न होने पर तुरंत प्रभाव से चादर रखने की बात कही।

एमरजेंसी वार्ड में दवाइयों के स्टॉक की जानकारी ली। यहां सीएमओ ने पुरानी बिल्डिंग में करवाए जा रहे रेनोवेशन कार्य का जायजा लिया और रेनोवेशन कार्य में हो रही देरी पर संबंधित विभाग को जल्द से जल्द कार्य पूरा करने के निर्देश दिए। वहीं लैब में सफाई व्यवस्था को बना कर रखने के लिए कहा गया। निरीक्षण के दौरान सीएमओ एनसएनसीयू में पहुंची तो यहां गैलरी की लाइट नही जल रही थी।

मरीजों को उपचार की हरसंभव सुविधा देने का प्रयास

जिस पर तुरंत प्रभाव से लाइट व्यवस्था को ठीक करने के निर्देश दिए गए। वहीं उन्होंने जच्चा को दिए जाने वाले बिस्कुट, दूध व अन्य खाद्य सामग्री की जानकारी हासिल की। वहीं टॉयलेट के बाहर महिला या पुरूष टॉयलेट की जानकारी न होने पर तुरंत बोर्ड लगवाने के लिए कहा।

सीएमओ ने स्पष्ट किया कि अस्पताल में आने वाले मरीजों को किसी भी तरह की परेशानी न आने दी जाए। सीएमओ डॉ. सुमन कोहली ने कहा कि अस्पताल का औचक निरीक्षण किया गया है। निरीक्षण के दौरान कुछ खामियां मिली हैं, जिन्हें तुरंत प्रभाव से दूर करने के लिए निर्देश दिए गए हैं। अस्पताल में आने वाले मरीजों को उपचार की हरसंभव सुविधा मिले, इसके लिए काम किया जा रहा है।

