Civil Hospital In Jind : नागरिक अस्पताल की पुरानी बिल्डिंग का 14.91 करोड़ से होगा जीर्णोद्धार

सभी वार्डों में 80 एसी लगेंगे, टफंड ग्लास से कवर होगा फ्रंट, 14.91 करोड़ का अस्टीमेट तैयार

Civil Hospital In Jind (आज समाज) जींद। जिला मुख्यालय स्थित नागरिक अस्पताल की पुरानी बिल्डिंग का 14.91 करोड़ से जीर्णोद्धार होने जा रहा है। स्वास्थ्य सेवाएं सुधारने के लिए सीएम नायब सिंह सैनी ने प्रदेशभर के स्वास्थ्य अधिकारियों के साथ ऑनलाइन बैठक की। इस बैठक में जींद से सीएमओ डा. सुमन कोहली व डिप्टी सिविल सर्जन डा. रघुबीर पूनिया ने भाग लिया। जींद अस्पताल के पुराने भवन को सुधारने के लिए अब फैसला हुआ है कि इसका रेनोवेशन किया जाएगा।

सिविल अस्पताल का भवन करीब 50 साल पुराना

पहले नया भवन बनाने का विकल्प भी तलाशा जा रहा था लेकिन अब इसको छोड़ दिया गया है। दरअसल जींद सिविल अस्पताल का भवन करीब 50 साल पुराना है। पिछले दिनों इसको लेकर विभाग के आला अधिकारी भी निरीक्षण कर चुके हैं। स्वास्थ्य महानिदेशक से लेकर एनआरएचएम के अधिकारी भी स्वास्थ्य सेवाओं को चिकित्सकों की कार्यप्रणाली पर प्रश्न उठा चुके हैं। ऐसे में अब स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर करने के लिए काम शुरू हुआ है।

सिविल अस्पताल की मरम्मत के लिए लोक निर्माण विभाग ने 14 करोड़ 91 लाख रुपये का एस्टीमेट बनाया है। सभी वार्डों में एसी लगाए जाएंगे। अब तक केवल महिला एवं प्रसूति वार्ड में ही एसी लगे हुए हैं। पुरानी बिल्डिंग के फ्रंट एरिया को टफंड ग्लास के साथ कवर किया जाएगा। जिससे अस्पताल के लुक में सुधार आएगा। वहीं पुराने अस्पताल के भवन को गोहाना रोड की ओर टफंड ग्लास से ढका जाएगा। इससे जहां भवन आकर्षक लगेगाए वहीं मजबूत भी होगा।

अस्पताल दो भागों में कर रहा है कार्य

साथ ही नए शौचालय, मरीजों की सुविधा के लिए वातानुकुलित यंत्र, फायर सुरक्षा यंत्र भी लगाए जाएंगे। साथ ही मरीजों व उनके सहायकों की सुविधा के लिए व्यापक स्तर पर पार्किंग की संभावना भी तलाशी जा रही हैं। अस्पताल फिलहाल दो भागों में चल रहा है। ओपीडी का काम नए भवन में होता हैए लेकिन आपातकालीन वार्ड व इनडोर और प्रशासनिक कार्य पुराने भवन में चल रहे हैं। नए भवन में भी मरीजों को दाखिल किया जाता है।

फिलहाल सिर्फ महिला एवं प्रसूति वार्ड में ही एसी लगे हुए हैं। अब सभी जगह मरीजों की सुविधा के लिए एसी लगाए जाएंगी। इसके लिए 80 नए एसी लगाने की योजना है। सिविल सर्जन डॉ. सुमन कोहली ने बताया कि सीएम के साथ प्रदेश भर के अस्पतालों को लेकर चर्चा हुई है। उन्होंने बेहतर सुविधाओं का संदेश दिया है। हर जरूरत पूरी करने का आश्वासन दिया गया है। अस्पताल के भवन की मरम्मत की जाएगी। इससे पूरे भवन का नया स्वरूप मिलेगा।

