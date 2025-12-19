Civil Aviation Ministry: कोहरे के कारण उत्तर भारत में प्रभावित हो सकते हैं एयरपोर्ट ऑपरेशन

Fog disrupts Air Traffic, (आज समाज),नई दिल्ली: उत्तर भारत में घने कोहरे के कारण सड़क से लेकर हवाई यातायात के बाधित होने का सिलसिला लगातार जारी है। दिन-ब-दिन बिगड़ती स्थिति को देखते नागरिक उड्डयन मंत्रालय और भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण (एएआई) ने चेतावनी जारी की है। अधिकारियों ने कहा है कि कम विजिबिलिटी के कारण कई हवाई अड्डों पर संभावित उड़ान में देरी हो सकती है, इसलिए यात्री प्रस्थान से पहले जानकारी ले लें।

एयरपोर्ट्स पर यात्री सुविधा टीमें उपलब्ध

नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने भी यात्रियों को अपनी एयरलाइंस से संपर्क में रहने की सलाह दी है। मंत्रालय के एक पोस्ट में कहा गया है कि यात्री अपनी एयरलाइंस के कंटेक्ट में रहें, अपडेट के लिए आधिकारिक प्लेटफॉर्म देखें और यात्रा के लिए अतिरिक्त समय दें। यह भी कहा गया है कि यात्रियों की मदद के लिए एयरपोर्ट्स पर यात्री सुविधा टीमें उपलब्ध हैं।

यात्रा के लिए अतिरिक्त समय दें यात्री

एएआई ने गुरुवार को भी उत्तर भारत में घने कोहरे की चेतावनी दी थी। एक पोस्ट में कहा गया था कि लगातार कोहरे के कारण उत्तर भारत के कई हवाई अड्डे प्रभावित हो रहे हैं, जिसके परिणामस्वरूप कम विजिबिलिटी और संभावित उड़ान देरी हो रही है। प्राधिकरण ने यात्रियों को एयरपोर्ट्स के लिए निकलने से पहले एयरलाइन से अपनी उड़ान की स्थिति की जांच करने और यात्रा के लिए अतिरिक्त समय देने की सलाह दी।

आधिकारिक वेबसाइट या सोशल मीडिया हैंडल देखें

एएआई ने यह भी कहा कि यात्रियों को सलाह दी जाती है कि एयरपोर्ट के लिए निकलने से पहले अपनी एयरलाइन से अपनी उड़ान की स्थिति की पुष्टि करें। अपडेट के लिए हवाई अड्डे की आधिकारिक वेबसाइट या सोशल मीडिया हैंडल देखें। अपनी यात्रा की योजना पहले से बनाएं और यात्रा के लिए अतिरिक्त समय दें।

इंडिगो ने भी जारी की है यात्रा सलाह

इंडिगो ने भी एक यात्रा सलाह जारी की, जिसमें बताया गया कि देश की राजधानी दिल्ली और उत्तर भारत के कुछ हिस्सों में सुबह के समय कोहरे के कारण विजिबिलिटी कम हो रही है और उड़ान संचालन बाधित हो रहा है। अधिकारियों ने लिखा, हम आपकी समझ चाहते हैं, क्योंकि यह एक मौसमी घटना है, और सुरक्षित और व्यवस्थित संचालन सुनिश्चित करने के लिए उड़ान संचालन को उसी के अनुसार प्रबंधित किया जा रहा है। सुबह के समय यात्रा करने वाले यात्रियों को देरी या संशोधित समय का अनुभव हो सकता है।

