CIBIL Score Rules Update : पहली बार लोन लेने वालों के लिए न्यूनतम CIBIL स्कोर नहीं होगा जरुरी

CIBIL Score Rules Update (आज समाज) : आमतौर पर लोग जानते हैं कि बैंक से लोन लेने के लिए अच्छा CIBIL स्कोर होना बेहद ज़रूरी है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि कुछ ऐसी परिस्थितियाँ भी हैं जहाँ CIBIL स्कोर ज़रूरी नहीं है? यह सुनकर आपको शायद हैरानी हो, लेकिन आप पहले जान सकते हैं।

NBFC ने नए नियम बनाए हैं, जिससे लोगों के लिए लोन लेने का रास्ता भी खुल सकता है। अगर आपका बैंक में क्रेडिट स्कोर नहीं है या आपने कभी लोन नहीं लिया है, तो आपको आसानी से क्रेडिट कार्ड मिल सकता है। ऐसे में आप सोच रहे होंगे कि इस स्थिति में बैंक किस आधार पर लोन देगा। सरकार ने भी इस मामले में नियम बिल्कुल स्पष्ट कर दिए हैं।

पहली बार ऋण लेने पर क्रेडिट स्कोर मायने नहीं रखेगा

केंद्रीय वित्त मंत्रालय के अनुसार, पहली बार लोन लेने वालों के लिए न्यूनतम CIBIL स्कोर ज़रूरी नहीं है। संसद में मानसून सत्र के दौरान, वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने स्पष्ट किया कि आरबीआई के निर्देशों के अनुसार, बैंकों को केवल कम या शून्य क्रेडिट स्कोर के आधार पर किसी आवेदक का ऋण आवेदन रद्द नहीं करना चाहिए। यह स्पष्ट है कि यदि कोई व्यक्ति पहली बार ऋण ले रहा है, तो क्रेडिट स्कोर मायने नहीं रखेगा।

बैंक के आधारों की जाँच की जाएगी

यदि आप किसी भी बैंक से पहली बार ऋण ले रहे हैं, तो निश्चित रूप से सिबिल स्कोर नहीं होगा। केंद्रीय वित्त मंत्रालय के अनुसार, बैंकों को उचित परिश्रम करने और ऋण ग्राहकों की पृष्ठभूमि की जाँच करने के लिए आगाह किया गया है। इसमें आवेदक के भुगतान रिकॉर्ड, देनदारियों, निपटाए गए या पुनर्गठित ऋणों और बट्टे खाते में डाले गए खातों जैसी जानकारी की जाँच शामिल होगी।

इस बीच, पंकज चौधरी ने सदन में कहा कि ऋण संस्थानों के लिए सर्वोत्तम प्रथाओं के तहत, रिजर्व बैंक ने 6 जनवरी, 2025 को जारी मास्टर निर्देश में सलाह दी है कि पहली बार ऋण लेने वालों के आवेदन को केवल इस आधार पर अस्वीकार नहीं किया जाना चाहिए कि उनका कोई क्रेडिट इतिहास नहीं है।

कोई न्यूनतम क्रेडिट स्कोर निर्धारित नहीं

केंद्र सरकार ने स्पष्ट किया है कि आरबीआई ने ऋण आवेदकों के लिए कोई न्यूनतम क्रेडिट स्कोर निर्धारित नहीं किया है। बैंक और अन्य ऋणदाता केवल सिबिल स्कोर के आधार पर ही निर्णय लेंगे। सरकार ने स्पष्ट किया है कि आरबीआई ने ऋण आवेदन के लिए कोई न्यूनतम क्रेडिट स्कोर तय नहीं किया है।

