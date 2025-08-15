Credit Score Check : क्या होता है क्रेडिट स्कोर और यह क्यों जरुरी ,आइये जाने

Credit Score Check (आज समाज): कोई भी बैंक या वित्तीय कंपनी जब लोन देती है, तो सबसे पहले उधारकर्ता का क्रेडिट स्कोर चेक करती है। अगर क्रेडिट स्कोर अच्छा है, तो लोन मिलने की संभावना ज़्यादा होती है। वहीं, अगर क्रेडिट स्कोर अच्छा नहीं है, तो लोन लेने में दिक्कत आ सकती है। लोन लेने के लिए 300 से 900 के बीच का क्रेडिट स्कोर चेक किया जाता है।

क्रेडिट स्कोर का मतलब है कि आप अपने लोन या क्रेडिट कार्ड का बिल समय पर चुकाते हैं। अगर आप समय पर अपना लोन या क्रेडिट कार्ड का बिल चुकाते हैं, तो आपका क्रेडिट स्कोर बेहतर होता है। वहीं, अगर आप समय पर भुगतान नहीं करते हैं, तो आपका क्रेडिट स्कोर गिर जाता है। अब, अगर आप अपना क्रेडिट स्कोर चेक करना चाहते हैं, तो हम आपको यहाँ कुछ तरीकों के बारे में बताने जा रहे हैं।

क्रेडिट स्कोर कैसे चेक करें?

इसके लिए सबसे पहले आपको सिबिल स्कोर की आधिकारिक वेबसाइट www.cibil.com पर जाना होगा।

इसके बाद वेबसाइट पर लॉग इन करें।

अब, अगर आप नए यूज़र हैं, तो आपको सबसे पहले साइन अप करना होगा।

इसके बाद, आपको अपनी निजी जानकारी, जैसे नाम, जन्मतिथि, पैन कार्ड और मोबाइल नंबर आदि दर्ज करनी होगी।

मोबाइल नंबर दर्ज करने के बाद, आपको एक ओटीपी मिलेगा, जिसे आपको दर्ज करना होगा।

यहाँ आपसे पूछा जाएगा कि आप मुफ़्त विकल्प चाहते हैं या सशुल्क सदस्यता।

यहाँ, आपको मुफ़्त विकल्प पर क्लिक करना होगा, जिसके बाद स्क्रीन पर आपका सिबिल स्कोर दिखाई देगा।

यूपीआई ऐप से भी चेक कर सकते हैं क्रेडिट स्कोर?

आप पेटीएम और गूगल पे जैसे यूपीआई ऐप पर भी अपना सिबिल स्कोर चेक कर सकते हैं। इन ऐप्स पर आप आसानी से अपना क्रेडिट स्कोर चेक कर सकते हैं। पेटीएम पर अपना सिबिल स्कोर चेक करने के लिए, आपको अपना पैन नंबर और अपने रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर प्राप्त ओटीपी दर्ज करना होगा।

इसके अलावा, आप गूगल पे पर भी आसानी से अपना क्रेडिट स्कोर चेक कर सकते हैं। यहाँ शुरुआत में कुछ जानकारी पूछी जाएगी। लेकिन बाद में, आप बस एक क्लिक में अपना क्रेडिट स्कोर चेक कर पाएंगे। विशेषज्ञों का कहना है कि लोन या क्रेडिट कार्ड लेने से पहले अपना सिबिल स्कोर जरूर जांच लें।

