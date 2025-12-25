Christmas Celebration: देशभर में मनाया जा रहा क्रिसमस, दिल्ली की कैथेड्रल चर्च में मॉर्निंग प्रेयर में शामिल हुए पीएम मोदी

दिल्ली के बिशप रेव्ह डॉ. पॉल स्वरूप ने पीएम के लिए की विशेष प्रार्थना

Christmas Celebration, (आज समाज), नई दिल्ली: आज देशभर में क्रिसमस मनाया जा रहा है। चर्च रंग-बिरंगी लाइटों से जगमगा रहे है। क्रिसमस के मौके पर पीएम नरेंद्र मोदी ने बधाई दी। उन्होंने एक्स पर एक और पोस्ट में लिखा- सभी को शांति, करुणा और आशा से भरे क्रिसमस की शुभकामनाएं। यीशु मसीह की शिक्षाएं हमारे समाज में सद्भाव को मजबूत करें।

वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी क्रिसमस पर गुरुवार को दिल्ली की कैथेड्रल चर्च आॅफ द रिडेम्पशन में क्रिसमस मॉर्निंग प्रेयर में शामिल हुए। इस सर्विस में प्रार्थनाएं, कैरोल हुए। वहीं दिल्ली के बिशप रेव्ह डॉ. पॉल स्वरूप ने पीएम मोदी के लिए विशेष प्रार्थना की। राहुल गांधी ने भी एक वीडियो पोस्ट कर क्रिसमस और नए साल की शुभकामनाएं दी हैं।

पिछले कुछ सालों से ईसाई समुदाय से जुड़े कार्यक्रमों में हिस्सा ले रहे पीएम

गौरतलब है कि पिछले कुछ सालों से पीएम मोदी नियमित रूप से ईसाई समुदाय से जुड़े कार्यक्रमों में हिस्सा ले रहे हैं। 2023 में क्रिसमस पर उन्होंने दिल्ली में अपने आवास 7 लोक कल्याण मार्ग पर एक कार्यक्रम रखा था। 2024 में वे मंत्री जॉर्ज कुरियन के घर पर डिनर में गए थे। साथ ही कैथोलिक बिशप्स कॉन्फ्रेंस आॅफ इंडिया के कार्यक्रम में भी शामिल हुए थे।

यह त्योहार आपके जीवन में खुशियां, आनंद और समृद्धि लाए: राहुल गांधी

वहीं लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने भी एक वीडियो शेयर किया। इसके साथ उन्होंने लिखा- सभी को क्रिसमस की हार्दिक शुभकामनाएं। यह त्योहार आपके जीवन में खुशियां, आनंद और समृद्धि लाए और प्रेम और करुणा से भर दे। वीडियो में राहुल गांधी क्रिसमस ट्री के पास खड़े नजर आ रहे हैं।