Chitrangada Singh injury: बैटल ऑफ गलवान’ सेट पर घायल हुईं चित्रांगदा, सलमान ने बदले टेंट में कपड़े

Chitrangada Singh injury: बॉलीवुड सुपरस्टार सलमान खान की आने वाली फिल्म ‘द बैटल ऑफ गलवान’ पहले से ही काफी चर्चा में है। यह फिल्म चित्रांगदा सिंह का सलमान खान जैसे बड़े सुपरस्टार के साथ पहला ऑन-स्क्रीन कोलैबोरेशन होगा, जो इसे एक्ट्रेस के लिए और भी खास बनाता है।

आज तक/इंडिया टुडे के साथ एक बातचीत में, चित्रांगदा ने सेट पर अपने अनुभव के बारे में बताया और सलमान खान से जुड़े कुछ हैरान करने वाले और दिल को छू लेने वाले पल शेयर किए। उनके खुलासों ने फैंस को हैरान और इम्प्रेस दोनों किया है।

सलमान खान के साथ काम करना

सलमान के साथ काम करने के बारे में बात करते हुए चित्रांगदा ने कहा, “बिल्कुल, मैं बहुत एक्साइटेड हूं। मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि मैं उनके साथ काम करूंगी। मैंने जिस तरह का काम किया है, वह उनके काम से बहुत अलग है, इसलिए मैंने कभी नहीं सोचा था कि हमारी राहें किसी फिल्म में मिलेंगी। लेकिन उनके साथ काम करना शानदार रहा।” उन्होंने आगे कहा कि सलमान इतने बड़े सुपरस्टार होने के बावजूद, उन्होंने उन्हें सेट पर सहज महसूस कराया।

शूटिंग के दौरान चित्रांगदा सिंह को गंभीर चोट लगी

सेट से एक डरावनी घटना को याद करते हुए, चित्रांगदा ने बताया कि एक गाने की शूटिंग के दौरान उन्हें गंभीर चोट लगी। रिहर्सल के दौरान, उनका पैर मुड़ गया, और उनका ACL फट गया।

उन्होंने कहा कि एक पल के लिए उन्हें लगा जैसे सलमान ने उन्हें लात मारी हो क्योंकि फटने की आवाज़ बहुत तेज़ थी। जब उन्होंने हैरानी से पीछे मुड़कर पूछा, तो सलमान भी हैरान रह गए। दर्द बहुत ज़्यादा था, फिर भी टीम ने घटना के बाद कुछ क्लोज-अप शॉट्स शूट किए।

सलमान खान के रिएक्शन ने दिल जीत लिया

जिस बात ने चित्रांगदा को सच में छुआ, वह थी उनकी चोट के बाद सलमान खान का रिएक्शन। उन्होंने शेयर किया, “वह बहुत दयालु और मददगार थे। उन्होंने मुझे अपनी वैन दी क्योंकि वह पास थी, जबकि मेरी वैन दूर थी। मैं बैठकर शूटिंग करती रही, जितने हो सके उतने क्लोज-अप शॉट्स दिए। वह अपनी वैन में नहीं गए। उन्होंने टेंट में कपड़े बदले और यह सुनिश्चित किया कि मैं सहज महसूस करूं। उन्होंने सच में मेरा बहुत ख्याल रखा, और मैं इसे हमेशा याद रखूंगी।”

उनके शब्दों से सलमान का विनम्र और ख्याल रखने वाला पक्ष साफ दिखता है, जो फैंस को शायद ही कभी देखने को मिलता है। सेट पर माहौल: “शांत, केयरिंग और आरामदायक”

चित्रांगदा ने सेट पर ओवरऑल माहौल के बारे में भी बात की और कहा कि सलमान के साथ काम करना हैरानी की बात है कि स्ट्रेस-फ्री और शांतिपूर्ण था।

उन्होंने कहा, “सीन जल्दी खत्म करने का कोई प्रेशर नहीं होता। सब कुछ शांत है, एक फ्लो है, और सबका ख्याल रखा जाता है। सबको अच्छा खाना, ब्रेक और स्नैक्स मिलते हैं। मैं यह नहीं कह रही कि यह पिकनिक है, लेकिन माहौल सच में बहुत अच्छा है।”

उन्होंने माना कि एक सुपरस्टार के साथ काम करने की वजह से प्रेशर तो था, लेकिन सलमान के आसान स्वभाव ने सब कुछ आसान बना दिया।

‘द बैटल ऑफ़ गलवान’ कब रिलीज़ होगी?

अपूर्व लाखिया द्वारा निर्देशित, ‘द बैटल ऑफ़ गलवान’ 17 अप्रैल, 2026 को सिनेमाघरों में रिलीज़ होने वाली है। सलमान खान और चित्रांगदा सिंह के अलावा, फिल्म में अंकुर भाटिया भी एक अहम भूमिका में हैं।

यह फिल्म 2020 में भारतीय और चीनी सैनिकों के बीच गलवान घाटी में हुई झड़प पर आधारित है, और उम्मीद है कि यह एक पावरफुल, इमोशनल और एक्शन से भरपूर वॉर ड्रामा होगी।

एक दर्दनाक चोट से लेकर सलमान खान के केयरिंग जेस्चर तक, चित्रांगदा सिंह के खुलासों ने ‘द बैटल ऑफ़ गलवान’ को लेकर एक्साइटमेंट में एक नई इमोशनल लेयर जोड़ दी है। फैंस अब इस पावरफुल जोड़ी को बड़े पर्दे पर देखने के लिए और भी ज़्यादा उत्सुक हैं।