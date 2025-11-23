Chit Fund Companies : चिटफंड कंपनियों में डूबे पैसे की वापसी के लिए एकजुट हुए लोग

चिटफंड कंपनियों में डूबे पैसे की वापसी के लिए सरकार नही कर रही कुछ : मोहनलाल

Jind News , आज समाज, जींद। जुलाना कस्बे के अटल पार्क में पर्ल इंडिया लिमिटेड कंपनी के साथ-साथ अन्य चिटफंड कंपनियो में डूबे पैसे सरकार द्वारा कानून बनाए जाने के बाद भी वापसी ना होने पर निवेशकों में लगातार रोष बढ़ता जा रहा है। इसी को लेकर रविवार को चिटफंड कंपनियों के सताए लोग एकत्रित हुए और सरकार के खिलाफ जमकर रोष प्रकट किया। बैठक की अध्यक्षता मोहन लाल ने की। मोहन लाल ने लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि भारत सरकार द्वारा चिट फंड कंपनियों में डूबे पैसे की वापसी के लिए बड्र्स एक्ट भी पारित किया गया लेकिन उसका असर धरातल पर दिखाई नहीं दिया है।

निवेशकों का 49,100 करोड़ रुपया डूबा हुआ

पर्ल इंडिया लिमिटेड कंपनी में निवेशकों का 49,100 करोड़ रुपया डूबा हुआ है। पर्ल कंपनी द्वारा लोगों से उनका पैसा दोगुना करनें के नाम पर बड़ी रकम ठगी गई है। इसी रकम की वापसी के लिए मीटिंग में पहुंचे निवेशकों और एजेंटो नें कहा कि आगामी दिसंबर माह में प्रत्येक गावं में बड़े स्तर पर कमेटियां बनाई जाएंगी और आंदोलन कों और अधिक मजबूत किया जाएगा।

उन्होंने कहा कि चिटफंड कंपनियों में निवेश के बाद पैसा डूब जाने से कई परिवार बर्बादी की कागार पर आ गए हैं। इसलिए चिटफंड कंपनियों से निवेशकों का पैसा वापस दिलाया जाए। इस अवसर पर रामकुमार, आशीष कुमार, अशोक, राजेंद्र, सुमित के साथ-साथ अनेकों लोग मौजूद रहे।

