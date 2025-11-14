पहली फिल्म के बाद Chirag Paswan का बॉलीवुड से ब्रेक! अब बिहार चुनाव में करेंगे किंगमेकर की एंट्री?

Chirag Paswan: लोजपा सांसद और केंद्रीय मंत्री, दिवंगत नेता रामविलास पासवान के बेटे, चिराग पासवान बिहार की राजनीति में तेज़ी से उभरते हुए सबसे प्रमुख नामों में से एक बन गए हैं। अपनी कम उम्र के बावजूद, चिराग ने अपने लिए एक मज़बूत जगह बनाई है और अब उन्हें राज्य में एक उभरता हुआ दिग्गज माना जाता है। लेकिन राजनीति में आने से पहले, चिराग असल में एक अभिनेता बनने का सपना देखते थे।

अपने माता-पिता द्वारा प्यार से “दीपू” कहे जाने वाले चिराग, रामविलास पासवान और उनकी दूसरी पत्नी रीना के इकलौते बेटे हैं। बेहद लाड़-प्यार से पले-बढ़े, शुरुआत में उन्हें राजनीति में ज़्यादा दिलचस्पी नहीं थी – उनका दिल अभिनय में रमा हुआ था।

एक असफल बॉलीवुड डेब्यू

हालाँकि चिराग अब राजनीति में गहराई से जमे हुए हैं, लेकिन एक समय था जब उनका पूरा ध्यान अभिनय पर था। उन्होंने 2011 में कंगना रनौत के साथ फिल्म “मिले ना मिले हम” से बॉलीवुड में कदम रखा। दुर्भाग्य से, यह फिल्म बॉक्स-ऑफिस पर बुरी तरह असफल रही।

कई मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, फिल्म का प्रदर्शन इतना खराब रहा कि बिहार के मल्टीप्लेक्स मालिकों को इसे केवल तीन दिनों के भीतर सिनेमाघरों से हटाना पड़ा। इससे चिराग के फिल्मी करियर का अचानक अंत हो गया और उनके राजनीतिक सफर के द्वार खुल गए।

इस फिल्म का निर्देशन तनवीर खान ने किया था और इसका निर्माण टीवी अभिनेता अनुज सक्सेना ने किया था। “मिले ना मिले हम” चिराग की पहली और आखिरी फिल्म भी रही।

चिराग ने हमेशा के लिए फिल्में क्यों छोड़ दीं

अपनी पहली फिल्म के खराब प्रदर्शन के बाद, चिराग ने फिर कभी कोई बॉलीवुड प्रोजेक्ट साइन नहीं किया। एक इंटरव्यू में, उन्होंने इंडस्ट्री छोड़ने का कारण खुलकर स्वीकार किया:

“मुझे नहीं लगता कि मैं इस इंडस्ट्री के लिए बना हूँ। जैसे ही मुझे इसका एहसास हुआ, मैंने खुद को इससे दूर कर लिया।”

क्या चिराग 2025 के बिहार चुनाव में किंगमेकर बनेंगे?

2025 के बिहार विधानसभा चुनाव के लिए, चिराग पासवान की पार्टी – लोक जनशक्ति पार्टी (रामविलास) – एनडीए गठबंधन का हिस्सा है। सीट बंटवारे में पार्टी को 29 सीटें आवंटित की गई थीं। अब सबकी निगाहें इस बात पर टिकी हैं कि लोजपा (आर) इनमें से कितनी सीटें जीत पाती है और क्या चिराग इस बार बिहार की राजनीति में किंगमेकर बनकर उभर पाते हैं।